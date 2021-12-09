Гатчинские компании среди победителей конкурса «Бизнес, развивающий регион»

Уже 17 лет подряд Ленинградская областная ТПП награждает предприятия Ленинградской области, которые развивают наш регион, поднимают уровень жизни населения, разрабатывают и применяют инновационные технологии, бизнес-модели и выполняют новые задачи. За 17 лет в конкурсе приняли участие более 300 организаций. В этом году его победителями стали 18 компаний.

В номинации «Импортозамещение» признаны успехи предприятий: АО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО «МВ Кингисепп» и ООО «Всеволожский крановый завод».

В номинации «Разработка и/или внедрение инноваций» победителем конкурса «Бизнес, развивающий регион» стали ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР», ООО «РОСМАТ» и ООО «РусКомПолимер».

Заботу об экологии и бережное отношение к природе в своей деятельности демонстрируют НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» и ООО «Спектр». Об этом свидетельствует их лидерство в номинации «Экология и бережливое отношение к природе».

В номинации «Социальная ответственность бизнеса» победила компания ООО «Любимый край», лучшими в номинации «Инвестиционная деятельность» признаны ООО «АРТЕКС», АО «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ» и ООО «Завод высотных конструкций».

ООО «ОРИМИ», ООО «Респираторный комплекс» и ИП Ушакова В.В награждены дипломами победителей в номинации «Динамичное развитие».

Цифровая трансформация бизнеса и награды победителей в этой номинации получают АО «Морозовский химический завод» и АО «Химик».

Лучшим в номинации «Успешный стартап» стал ИП Пономарев Д.В.

Ленинградская областная торгово-промышленная палата поздравляет предприятия с признанием заслуг на высоком уровне, желает эффективных показателей, благодарных потребителей и успехов!