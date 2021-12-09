Гатчинские компании среди победителей конкурса «Бизнес, развивающий регион»

Уже 17 лет подряд Ленинградская областная ТПП награждает
предприятия Ленинградской
области, которые развивают наш регион, поднимают уровень жизни населения, разрабатывают
и применяют инновационные технологии,
бизнес-модели и выполняют новые задачи. За 17 лет в конкурсе приняли участие
более 300 организаций. В этом году его победителями стали 18 компаний.
В номинации «Импортозамещение» признаны успехи предприятий:
АО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО
«МВ Кингисепп» и ООО «Всеволожский крановый завод».
В
номинации «Разработка и/или внедрение инноваций» победителем
конкурса «Бизнес, развивающий регион»
стали ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР», ООО
«РОСМАТ» и ООО «РусКомПолимер».
Заботу
об экологии и бережное отношение к природе в своей деятельности демонстрируют НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» и ООО «Спектр». Об этом
свидетельствует их лидерство в номинации «Экология и бережливое
отношение к природе».
В номинации «Социальная
ответственность бизнеса» победила
компания ООО «Любимый край», лучшими в
номинации «Инвестиционная деятельность» признаны ООО «АРТЕКС», АО «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ» и ООО «Завод
высотных конструкций».
ООО «ОРИМИ», ООО «Респираторный комплекс» и ИП Ушакова
В.В награждены дипломами победителей в номинации «Динамичное развитие».
Цифровая трансформация бизнеса и награды победителей в этой номинации получают АО
«Морозовский химический завод» и АО «Химик».
Лучшим в номинации «Успешный
стартап» стал ИП
Пономарев Д.В.
Ленинградская
областная торгово-промышленная палата поздравляет предприятия с признанием
заслуг на высоком уровне, желает эффективных показателей, благодарных
потребителей и успехов!