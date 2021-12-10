Фёдор Мельников

Сюжет подготовлен
телекомпанией СТВ в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории
Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.
- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-
Федор Михайлович Мельников - почетный гражданин города Сосновый Бор, первый директор дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента», несколько лет бывший директором областной ДЮСШ по ориентированию, рассказал нам о спорте и физкультуре в его жизни.
Сюжет подготовлен
телекомпанией СТВ в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории
Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.