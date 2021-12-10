Фёдор Мельников

Федор Михайлович Мельников - почетный гражданин города Сосновый Бор, первый директор дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента», несколько лет бывший директором областной ДЮСШ по ориентированию, рассказал нам о спорте и физкультуре в его жизни.

Рубрики : Спорт     10 Dec 2021

Сюжет подготовлен телекомпанией СТВ в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.

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