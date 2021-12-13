«Эко-Ёжик» научит осознанному потреблению

Участниками семинара стали активисты из поселений Гатчинского района: представители родительского сообщества, учителя и другие неравнодушные граждане, которые хотят донести до своих детей, друзей и окружающих значимость раздельного сбора мусора и осознанного потребления.

Главным символом экологических игр у гатчинских экоактивистов является вымышленный «Эко-Ёжик», вышедший из-под пера дизайнера Дарьи Огневой. Он никого не оставляет равнодушным, и дети с удовольствием вовлекаются вместе с ним в экологические игры. А какие игры лучше проводить с детьми, на семинаре рассказали гатчинские экоактивисты.

Эколог Елена Емельянова провела занятие по теме «Бумага». Она поделилась необычными фактами и заданиями для детей, которые позволят задуматься об отношении к такому ценному ресурсу, как древесина. Полученные знания участники семинара закрепили на мастер-классе по переработке бумаги.

Экоактивист Мария Филоненко провела полноценный интерактивный квиз, разработанный по собственной методике, состоящий из нескольких туров. Участникам игры, которые поделились на две команды, предложили от-сортировать отходы по категориям, найти альтернативных «двойников» для одноразового мусора, а также придумать, какие полезные предметы можно сделать из использованной пластиковой бутылки или ненужной бумаги.

По итогам двух экозанятий участники получили сценарии для их проведения как в школах, так и в кругу семьи, а также все необходимое для открытия пункта сбора «Крышечек ДоброТЫ», в том числе экобоксы, мешки для накопления крышечек и наглядную инструкцию по сортировке. Куратор проекта по Гатчинскому району Инга Тюкавина рассказала о полезных пластиковых крышечках и возможности помогать с их помощью больным детям.

На семинаре также выступила менеджер по развитию раздельного сбора компании «Эко-Точка» Надежда Романова. Она вручила каждому участнику бокс для сбора батареек и рассказала о возможности установки контейнеров для накопления вторсырья на территории поселений.

В ходе перерыва, за чашкой чая участники встречи смогли пообщаться в неформальной обстановке и задать организаторам проекта интересующие их вопросы.

По итогам семинара каждый его участник теперь сможет проводить подобные экологические игры в своих поселениях, знакомить детей с «Эко-Ёжиком» и рассказывать о «полезном» мусоре, его правильной переработке и повторном использовании. Для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, все методические материалы для проведения экологических игр скоро будут опубликованы в открытом доступе в группе «РазДельный Сбор Гатчина» ВКонтакте (https://vk.com/rsbor_gatchina).

Активисты экологического сообщества благодарят представителя родительского совета и Женсовета Гатчинского района Юлию Шестак за помощь в организации мероприятия. Семинар получил финансирование в рамках субсидии, полученной сообществом «РазДельный Сбор Гатчина» по итогам конкурса администрации Гатчинского района среди социальных некоммерческих организаций.

Ирина Хрусталёва