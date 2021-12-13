«Эко-Ёжик» научит осознанному потреблению

Участниками семинара
стали активисты из поселений Гатчинского района: представители родительского
сообщества, учителя и другие неравнодушные граждане, которые хотят донести до
своих детей, друзей и окружающих значимость раздельного сбора мусора и
осознанного потребления.
Главным символом
экологических игр у гатчинских экоактивистов является вымышленный «Эко-Ёжик»,
вышедший из-под пера дизайнера Дарьи Огневой. Он никого не оставляет равнодушным,
и дети с удовольствием вовлекаются вместе с ним в экологические игры. А какие
игры лучше проводить с детьми, на семинаре рассказали гатчинские экоактивисты.
Эколог Елена Емельянова
провела занятие по теме «Бумага». Она поделилась необычными фактами и заданиями
для детей, которые позволят задуматься об отношении к такому ценному ресурсу,
как древесина. Полученные знания участники семинара закрепили на мастер-классе
по переработке бумаги.
Экоактивист Мария
Филоненко провела полноценный интерактивный квиз, разработанный по собственной
методике, состоящий из нескольких туров. Участникам игры, которые поделились на
две команды, предложили от-сортировать отходы по категориям, найти
альтернативных «двойников» для одноразового мусора, а также придумать, какие полезные
предметы можно сделать из использованной пластиковой бутылки или ненужной
бумаги.
По итогам двух экозанятий
участники получили сценарии для их проведения как в школах, так и в кругу
семьи, а также все необходимое для открытия пункта сбора «Крышечек ДоброТЫ», в
том числе экобоксы, мешки для накопления крышечек и наглядную инструкцию по
сортировке. Куратор проекта по Гатчинскому району Инга Тюкавина рассказала о
полезных пластиковых крышечках и возможности помогать с их помощью больным
детям.
На семинаре также
выступила менеджер по развитию раздельного сбора компании «Эко-Точка» Надежда
Романова. Она вручила каждому участнику бокс для сбора батареек и рассказала о
возможности установки контейнеров для накопления вторсырья на территории
поселений.
В ходе перерыва, за
чашкой чая участники встречи смогли пообщаться в неформальной обстановке и
задать организаторам проекта интересующие их вопросы.
По итогам семинара каждый
его участник теперь сможет проводить подобные экологические игры в своих
поселениях, знакомить детей с «Эко-Ёжиком» и рассказывать о «полезном» мусоре,
его правильной переработке и повторном использовании. Для тех, кто не смог
присутствовать на мероприятии, все методические материалы для проведения
экологических игр скоро будут опубликованы в открытом доступе в группе
«РазДельный Сбор Гатчина» ВКонтакте (https://vk.com/rsbor_gatchina).
Активисты экологического
сообщества благодарят представителя родительского совета и Женсовета
Гатчинского района Юлию Шестак за помощь в организации мероприятия. Семинар
получил финансирование в рамках субсидии, полученной сообществом «РазДельный
Сбор Гатчина» по итогам конкурса администрации Гатчинского района среди
социальных некоммерческих организаций.
Ирина Хрусталёва