Праздник для детей в преддверии Нового года

Участниками традиционного мероприятия стали подопечные фонда
«Счастливое будущее» - юные жители Гатчинского района.
Для гостей мероприятия и их
сопровождающих подготовили большое количество угощений и подарков, а коллектив Коммунарской
школы искусств провел творческие мастер-классы. Ярким завершением вечера стал
концерт артистов продюсерского центра «Music Soul».
Настоящий зимний праздник состоялся при поддержке
социально ответственных организаций и неравнодушных людей. Так, компании
«Пироговый Дворик» и «Веселый Водовоз» предоставили на праздник свою
продукцию, а компания «ИЛИМ» помогла с организацией трансфера детей из
Гатчинского района в Санкт-Петербург.
Фото: Фонд «Счастливое будущее»