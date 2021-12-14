Праздник для детей в преддверии Нового года

Участниками традиционного мероприятия стали подопечные фонда «Счастливое будущее» - юные жители Гатчинского района. Организатором праздника также выступил продюсерский центр Music Soul.

Для гостей мероприятия и их сопровождающих подготовили большое количество угощений и подарков, а коллектив Коммунарской школы искусств провел творческие мастер-классы. Ярким завершением вечера стал концерт артистов продюсерского центра «Music Soul».

Настоящий зимний праздник состоялся при поддержке социально ответственных организаций и неравнодушных людей. Так, компании «Пироговый Дворик» и «Веселый Водовоз» предоставили на праздник свою продукцию, а компания «ИЛИМ» помогла с организацией трансфера детей из Гатчинского района в Санкт-Петербург.

Фото: Фонд «Счастливое будущее»