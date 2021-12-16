В Сусанино школьники выращивают микрозелень

«Академия лидерства», организованная комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района, продолжает прорабатывать молодежные инициативы. Первые команды уже приступили к поэтапной реализации проектов под руководством своих наставников.

Команда Сусанинской школы вместе с учителем английского языка и многодетной мамой Юлией Грибовой побывала на выездном занятии у своего наставника – фермера Алексея Садова. Сусанинских школьников ждала история успешного бизнеса из первых уст, советы профессионала, разбор ошибок и полезные рекомендации. После экскурсии в поле и на ферму ребята познакомились с техникой и увидели, как на практике реализуются агропроекты.

Изначально ребята хотели создать семейную ферму, где все безотходно - козы, овцы, куры, теплицы. Но потом решили, что пока для них это сложно. Алексей Садов предложил рассмотреть более реалистичный и не менее интересный проект: выращивать микрозелень.

Как заработать, выращивая зелень в контейнерах? Как открыть свое дело? Об этом и многом другом ребятам рассказал их наставник Алексей Садов.

Микрозеленью (микрогрином) называют растения в начальной стадии вегетации, когда из земли видны первые листья или росточки. В этот момент в молодом побеге максимум витаминов и микроэлементов, обилие жизненной энергии. Большой пользой и разнообразием витаминов обладают ростки горошка, подсолнечника, кинзы, рукколы, амаранта, горчицы и других «пищевых» растений, которыми украшают блюда в ресторанах, добавляют в салаты, десерты, напитки.

Как пояснила Юлия Грибова, самое полезное – свежий салат. В межсезонье микрозелень может полностью заменить миску помидоров и огурцов. Можно кидать ее в супы, но на последней фазе варки, чтобы зелень не потеряла часть питательных веществ.

В последнюю неделю ноября встреча участников проекта проходила в Сусанинской школе. В кабинете домоводства за учительским столом фермер Алексей монтировал светильник. «Агрокласс» решил изучать метод искусственного досвечивания рассады, способствующий правильному росту и развитию растений.

- Сегодня подключим светильник, посеем семена и заведем журнал, где сделаем первую запись. А потом ребята будут вести наблюдения и записывать их в журнал: когда появились первые всходы; со светом лучше, хуже или без разницы, - пояснил Алексей Садов.

В команде пока три участника - инициативные, вдумчивые школьницы. Но у проекта уже есть сочувствующие и интересующиеся: в класс с любопытством то и дело заглядывали одноклассники.

- Все, что будет получаться, мы будем показывать и рассказывать. Кто захочет - может присоединяться. Мы надеемся, что нас будет больше, - уверена Юлия Владимировна.

В разных концах класса на двух подоконниках (один из них с дополнительным светом) приготовлены микрогрядки и целый арсенал семян - предварительно замоченные горох и подсолнечник, а также горчица, кориандр, шпинат, мангольд – листовая свекла и редис. У них едят не корнеплод, а первые маленькие и самые полезные листья.

- Семена и земля обычные – из магазина. Конструкция микрогрядки состоит из контейнера. Вниз кладется мох, чтобы он впитывал влагу, сверху торфяная земля, в которую сеются семена. Будем удобрять, поливать и наблюдать, - пояснила 10-классница Алиса Терехова.

- Сегодня задач несколько: протестировать лампы, посмотреть, как заниматься с микрозеленью. Уже зимой будет готов урожай, и можно его попробовать. Если у ребят будут успехи, то весной школьники смогут вырастить рассаду, допустим, капусты. Но проект «Агрокласс» - это не только «вырастили и съели», но и возможность рассчитать прибыльность дела: сколько могли бы заработать при постоянных продажах. По итогам ребята сами напишут реферат, где сформулируют мысли, выведут экономическую составляющую и сделают выводы, - рассказал Алексей Садов.

Как отметил руководитель проекта, это направление сейчас перспективно. Главная его особенность – быстрая отдача. Результат работы виден каждый день. Еще одна особенность – высокая доходность, высокий спрос и простой поиск покупателей. Обычно это рестораны, заведения общественного питания, магазины с ЗОЖ- или экотоварами и обычные покупатели. Есть и другие плюсы.

- Если коз и куриц подомнут под себя большие агрохолдинги, то сити-фермерству сейчас есть куда развиваться, - считает Алексей Садов. - Даже в плане выращивания рассады с досвечиванием. А может быть, ребята пойдут не в сельское хозяйство, а станут блогерами, что тоже очень востребовано.

Результаты совместной работы наставника и наставляемых будут известны в конце декабря. На итоговом мероприятии «Академии лидерства» пройдет презентация социальных инициатив и, возможно, какие-то в дальнейшем будут поддержаны и реализованы в 2022 году.

Татьяна Можаева