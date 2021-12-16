В Сусанино школьники выращивают микрозелень

«Академия лидерства»,
организованная комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике Гатчинского района, продолжает прорабатывать молодежные инициативы.
Первые команды уже приступили к поэтапной реализации проектов под руководством
своих наставников.
Команда Сусанинской школы
вместе с учителем английского языка и многодетной мамой Юлией Грибовой побывала
на выездном занятии у своего наставника – фермера Алексея Садова. Сусанинских
школьников ждала история успешного бизнеса из первых уст, советы профессионала,
разбор ошибок и полезные рекомендации. После экскурсии в поле и на ферму ребята
познакомились с техникой и увидели, как на практике реализуются агропроекты.
Изначально ребята хотели
создать семейную ферму, где все безотходно - козы, овцы, куры, теплицы. Но
потом решили, что пока для них это сложно. Алексей Садов предложил рассмотреть
более реалистичный и не менее интересный проект: выращивать микрозелень.
Как заработать, выращивая
зелень в контейнерах? Как открыть свое дело? Об этом и многом другом ребятам
рассказал их наставник Алексей Садов.
Микрозеленью
(микрогрином) называют растения в начальной стадии вегетации, когда из земли
видны первые листья или росточки. В этот момент в молодом побеге максимум
витаминов и микроэлементов, обилие жизненной энергии. Большой пользой и
разнообразием витаминов обладают ростки горошка, подсолнечника, кинзы, рукколы,
амаранта, горчицы и других «пищевых» растений, которыми украшают блюда в
ресторанах, добавляют в салаты, десерты, напитки.
Как пояснила Юлия
Грибова, самое полезное – свежий салат. В межсезонье микрозелень может
полностью заменить миску помидоров и огурцов. Можно кидать ее в супы, но на
последней фазе варки, чтобы зелень не потеряла часть питательных веществ.
В последнюю неделю ноября
встреча участников проекта проходила в Сусанинской школе. В кабинете
домоводства за учительским столом фермер Алексей монтировал светильник.
«Агрокласс» решил изучать метод искусственного досвечивания рассады,
способствующий правильному росту и развитию растений.
- Сегодня подключим
светильник, посеем семена и заведем журнал, где сделаем первую запись. А потом
ребята будут вести наблюдения и записывать их в журнал: когда появились первые
всходы; со светом лучше, хуже или без разницы, - пояснил Алексей Садов.
В команде пока три
участника - инициативные, вдумчивые школьницы. Но у проекта уже есть сочувствующие
и интересующиеся: в класс с любопытством то и дело заглядывали одноклассники.
- Все, что будет
получаться, мы будем показывать и рассказывать. Кто захочет - может
присоединяться. Мы надеемся, что нас будет больше, - уверена Юлия Владимировна.
В разных концах класса на
двух подоконниках (один из них с дополнительным светом) приготовлены
микрогрядки и целый арсенал семян - предварительно замоченные горох и
подсолнечник, а также горчица, кориандр, шпинат, мангольд – листовая свекла и
редис. У них едят не корнеплод, а первые маленькие и самые полезные листья.
- Семена и земля обычные
– из магазина. Конструкция микрогрядки состоит из контейнера. Вниз кладется
мох, чтобы он впитывал влагу, сверху торфяная земля, в которую сеются семена.
Будем удобрять, поливать и наблюдать, - пояснила 10-классница Алиса Терехова.
- Сегодня задач
несколько: протестировать лампы, посмотреть, как заниматься с микрозеленью. Уже
зимой будет готов урожай, и можно его попробовать. Если у ребят будут успехи,
то весной школьники смогут вырастить рассаду, допустим, капусты. Но проект
«Агрокласс» - это не только «вырастили и съели», но и возможность рассчитать
прибыльность дела: сколько могли бы заработать при постоянных продажах. По
итогам ребята сами напишут реферат, где сформулируют мысли, выведут
экономическую составляющую и сделают выводы, - рассказал Алексей Садов.
Как отметил руководитель
проекта, это направление сейчас перспективно. Главная его особенность – быстрая
отдача. Результат работы виден каждый день. Еще одна особенность – высокая
доходность, высокий спрос и простой поиск покупателей. Обычно это рестораны,
заведения общественного питания, магазины с ЗОЖ- или экотоварами и обычные
покупатели. Есть и другие плюсы.
- Если коз и куриц
подомнут под себя большие агрохолдинги, то сити-фермерству сейчас есть куда
развиваться, - считает Алексей Садов. - Даже в плане выращивания рассады с
досвечиванием. А может быть, ребята пойдут не в сельское хозяйство, а станут
блогерами, что тоже очень востребовано.
Результаты совместной работы
наставника и наставляемых будут известны в конце декабря. На итоговом
мероприятии «Академии лидерства» пройдет презентация социальных инициатив и,
возможно, какие-то в дальнейшем будут поддержаны и реализованы в 2022 году.
Татьяна Можаева