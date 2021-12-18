Миша и Маша - самые популярные имена

В Ленинградской области за 11 месяцев нынешнего года зарегистрировано 12 101 рождение ребенка, это 6 375 мальчиков и 5 726 девочек. В 13-ти семьях родились тройняшки, а 271 пара стала родителями двойняшек.

Чаще всего в этом году мальчиков называли Максим, Александр или Михаил, а девочек — София, Мария или Алиса. Редкими именами для маленьких ленинградцев стали Валентин, Евдоким, Зинаида, Алла, Лукерья.

Также за 11 месяцев этого года в Ленинградской области зарегистрировано более 7,6 тысяч браков. Самый распространенный возраст супругов — 30-34 года. В большинстве случаев это первый брак и у мужчин, и у женщин.

В Ленинградской области в 18 органах ЗАГС трудятся 86 сотрудников. Одни из самых многочисленных — Всеволожский, Гатчинский и Выборгский отделы.

«Поздравляю всех наших сотрудников. Мне повезло, что мы каждый день работаем с вами рука об руку. В следующем году перед нами стоят большие задачи по передаче части областного архивного фонда в Центральный государственный архив, переход на цифровой формат актов гражданского состояния. И, конечно, мы продолжаем регистрацию самых радостных событий в жизни ленинградцев — рождение малышей, свадьбы», — прокомментировала глава областного Управления ЗАГС Мария Страхова.

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