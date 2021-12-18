Миша и Маша - самые популярные имена

В
Ленинградской области за 11 месяцев нынешнего года зарегистрировано 12 101
рождение ребенка, это 6 375 мальчиков и 5 726 девочек. В 13-ти семьях родились
тройняшки, а 271 пара стала родителями двойняшек.
Чаще всего в этом году мальчиков называли
Максим, Александр или Михаил, а девочек — София, Мария или Алиса. Редкими
именами для маленьких ленинградцев стали Валентин, Евдоким, Зинаида, Алла,
Лукерья.
Также
за 11 месяцев этого года в Ленинградской области зарегистрировано более 7,6
тысяч браков. Самый распространенный возраст супругов — 30-34 года. В
большинстве случаев это первый брак и у мужчин, и у женщин.
В
Ленинградской области в 18 органах ЗАГС трудятся 86 сотрудников. Одни из самых
многочисленных — Всеволожский, Гатчинский и Выборгский отделы.
«Поздравляю
всех наших сотрудников. Мне повезло, что мы каждый день работаем с вами рука об
руку. В следующем году перед нами стоят большие задачи по передаче части
областного архивного фонда в Центральный государственный архив, переход на
цифровой формат актов гражданского состояния. И, конечно, мы продолжаем
регистрацию самых радостных событий в жизни ленинградцев — рождение малышей,
свадьбы», — прокомментировала глава областного Управления ЗАГС Мария Страхова.
Фото: pixabay.com