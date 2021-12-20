Гатчинский проект «ЖЗЛ» - лучший в сфере туризма

Награждение
лучших в туристической отрасли прошло на сцене областного театра «На Литейном».
Награды получили самые талантливые гиды, самые интересные маршруты, праздники,
самые комфортные гостиницы, а также лучшее туристское событие, посвященное Году
чистой воды в Ленинградской области.
В
номинации «Лучший проект по развитию туризма в Ленинградской области» победил комитет
по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, выдвинувший на конкурс
проект «Жизнь знаменитых людей (ЖЗЛ)» в «Оживших фотографиях» в проекте «Умный
город» 2021 год». Автор проекта – главный специалист комитета Ольга Приходько.
В год 225-летия Гатчины первый этап проекта был реализован на Театральной
площади города.
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Все участники конкурса уже победители, потому что мы с вами успешно реализуем
туристические программы на территории Ленинградской области. Сегодня, благодаря
вам, наш регион в ТОПе туристских запросов. Это - самое главное. Желаю всем
удачи, - сказала, обращаясь участникам церемонии, заместитель председателя
комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева.