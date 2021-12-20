Гатчинский проект «ЖЗЛ» - лучший в сфере туризма

Награждение лучших в туристической отрасли прошло на сцене областного театра «На Литейном». Награды получили самые талантливые гиды, самые интересные маршруты, праздники, самые комфортные гостиницы, а также лучшее туристское событие, посвященное Году чистой воды в Ленинградской области.

В номинации «Лучший проект по развитию туризма в Ленинградской области» победил комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, выдвинувший на конкурс проект «Жизнь знаменитых людей (ЖЗЛ)» в «Оживших фотографиях» в проекте «Умный город» 2021 год». Автор проекта – главный специалист комитета Ольга Приходько. В год 225-летия Гатчины первый этап проекта был реализован на Театральной площади города.

- Все участники конкурса уже победители, потому что мы с вами успешно реализуем туристические программы на территории Ленинградской области. Сегодня, благодаря вам, наш регион в ТОПе туристских запросов. Это - самое главное. Желаю всем удачи, - сказала, обращаясь участникам церемонии, заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева.