Почему Вырицкий совдеп не принимает бюджет?

Минус 48 миллионов сразу, еще минус 230 – потом

21 декабря состоялось внеочередное заседание депутатов Вырицкого поселения. Опять не случилось кворума: четверо депутатов отсутствовали. Для справки: это уже шестое заседание, на котором вырицкие депутаты не могут прийти к консенсусу. В этот раз на принятие бюджета не пришла оппозиция почти в полном составе: Дмитрий Бондарев, Максим Шевченко, Игорь Козьмин и Алексей Седаков.

Председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова специально была приглашена на заседание, чтобы разъяснить депутатам последствия их решения. Что будет, если бюджет не примут?

Сначала Любовь Ивановна подробно рассказала о том, что представляет собой проект бюджета Вырицкого поселения: какова доходная часть, какова расходная, сколько денег предусмотрено на разные нужды и т.д. В случае непринятия бюджета до конца года, поселение не сможет участвовать в областных программах. Ни из районного, ни из областного бюджета Вырица ничего не получит. А на что хватит собственных доходов? Вопрос риторический.

- Все депутаты, главы администрации и поселения давали обязательства выполнить наказы избирателей, – напомнила Любовь Орехова. – Если бюджет не будет принят, мы не сможем сделать элементарное: убрать снег, оплатить электричество в поселке, положить «лежачих полицейских», благоустроить дворы и т.п. С 1 сентября предусмотрено увеличение зарплаты работникам культуры на 4%. В случае непринятия главного финансового документа поселения, заработная плата в сфере вырицкой культуры составит только 1/12 % бюджета текущего года. Т.е. вместо повышения зарплата будет снижена.

Как отнесутся работники культуры к понижению жалованья? Еще один риторический вопрос.

Любовь Ивановна напомнила, что без бюджета поселению не светят областные субсидии, а также средства, которые планировалось предоставить из бюджета Гатчинского района: на газификацию, на ремонт дорог, на приобретение щебня – и далее по списку. А финансирование дорожных работ надо предусмотреть зимой, чтобы летом непосредственно вести эти работы.

- Если бюджет не примут, про инвестиции можно забыть, – заявила Любовь Орехова. – Никакие капитальные вложения, никакая газификация Вырицы не коснется. Программа комфортной городской среды и развития территорий реализована не будет – не на что. При непринятом бюджете поселение теряет 48 миллионов сразу и еще 230 – в течение трех лет.

Всё дело – в процедуре, и два – в прокуратуре

Так почему же группа депутатов-оппозиционеров отказывается голосовать «за»? Им что, благополучие поселения не дорого? В минусе окажутся все и, прежде всего, ни в чем не повинные жители.

По словам депутата Владимира Шляхтина, не был соблюден установленный действующим законодательством порядок проведения процедуры принятия бюджета.

- Прежде, чем голосовать за тот или иной вопрос, его надо проработать, – убежден Владимир Викторович. – Большая ответственность лежит на депутатах. Мои избиратели жалуются: почему на щебенку денег нет, на грейдер нет, обочины не убираются? Я говорю: «Хорошо, я попробую это внести в бюджет». Но для этого надо его изучить: где можно сэкономить, как пополнить. У нас целый год не работают бюджетные комиссии. Я просил в октябре представить мне весь пакет документов…

Глава Вырицкого поселения Виолетта Котвицкая парировала:

- Вы, Владимир Викторович, ни разу не пришли ни на бюджетную комиссию, ни в администрацию – запросить документы, ни в экономический отдел – не задали ни одного вопроса руководителю.

По словам главы поселения, все депутаты получили проект бюджета в октябре – на электронную почту. Для ознакомления. Письменных заявлений и обращений от депутата Шляхтина не поступало, хотя в любой момент можно было обратиться в администрацию за печатной версией проекта.

Зато В.В. Шляхтин подал два заявления в прокуратуру – по поводу нарушений, связанных с утверждением проекта бюджета.

7 ½ депутатов

Владимир Шляхтин утверждает, что, в итоге, бюджетная комиссия была выбрана – в нарушение закона семью-восемью депутатскими голосами. А надо простым большинством. 15 депутатов делим пополам – получается 7,5, округляем до восьми – это половина. Простое большинство – девять. То же касается и принятия проекта бюджета. По словам депутата, его приняли ввосьмером, что является злостным нарушением. И в бюджетную комиссию могут входить все депутаты, но в Вырице установили лимит – пять человек. А его, Шляхтина, в эти пять не включили и на заседание не позвали. На 21-е декабря проекта бюджета у него в наличии не было – ни в электронном, ни в печатном виде. А там – 200 страниц. На их изучение депутату требуется пара месяцев. Но пары месяцев у нас нет – бюджет должен быть принят до 31 декабря.

…Дебаты продолжались почти два часа. Из присутствующих 10 депутатов восемь проголосовали «за», Б.А. Алексеев – против, В.В. Шляхтин воздержался. Этих голосов не хватило для принятия основного финансового документа поселения – требуется 9.

Депутату Владимиру Шляхтину предложили все-таки прийти в Вырицкую администрацию и получить распечатанную версию проекта бюджета. И не стоит забывать, что любой документ – в том числе и бюджет, это не догма, в него в любой момент можно внести корректировки. Потому что «Кто виноват?» подождет, а вот «Что делать?» требует немедленного ответа. Новый год к нам мчится…

И, кстати, говоря о финансовых делах Вырицкого поселения, Любовь Орехова заметила, что 116 млн заявленной доходной части бюджета – отнюдь не предел. Ее можно увеличить – вот хотя бы за счет взыскания налоговых платежей. На данный момент за поселением числится 7 млн недоимок по налогам на землю. Эти деньги очень бы пригодились, например, на ремонт дорог. По словам Любови Ивановны, обычно именно депутатский корпус помогает взыскивать поселениям налоговые долги. Энергию бы вырицких депутатов да в мирных целях…

А пока: 21-го декабря депутаты Вырицкого городского поселения опять не приняли бюджет. Очередное внеочередное заседание по данному вопросу назначено на завтра – пятницу, 24-е декабря.

Екатерина Дзюба