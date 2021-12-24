Россияне назвали топ худших подарков на Новый год

На втором месте антирейтинга оказались сувениры. В этом списке статуэтки-символы года, свечи, магниты, а также брелоки. Им не рады 4% опрошенных. На третьей строке - кухонные принадлежности и посуда. Порядка 3% россиян будут разочарованы, если получат в подарок кружку, солонку или столовые приборы. Сладостям и косметическим гигиеническим средствам не рады по 2% опрошенных.

Ранее россияне рассказали, сколько в среднем готовы потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в этом году. По данным аналитиков, самый большой бюджет планируют жители Москвы (23,2 тысячи рублей) и Санкт-Петербурга (20,4 тысячи рублей). В среднем по стране этот показатель колеблется на уровне 18,5 тысячи рублей.

Нина Егоршева

«Российская газета» https://rg.ru/2021/12/01/rossiiane-nazvali-top-hudshih-podarkov-na-novyj-god.html

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