Изменился порядок учета алиментов при назначении единого пособия

Нововведения затрагивают ситуации, когда алименты фактически выплачиваются, но не подтверждены судебным решением или нотариальным соглашением. К примеру, когда родители договорились об алиментах устно.

В этом случае размер, учитываемых Социальным фондом России алиментов, рассчитывается исходя из среднемесячной номинальной заработной платы в регионе проживания заявителя. Ранее алименты в доходе семьи учитывались в зависимости от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по региону определяется Росстатом. В расчет берется год, предшествующий году обращения за единым пособием.

Таким образом, в 2026 году данный показатель будет рассчитываться исходя из итоговых данных за 2025 год, официально опубликованных Росстатом. Если на момент обращения информация за 2025 год отсутствует, то в расчет будут браться официальные данные за 2024 год.

Актуальные данные – по ссылке: (https://sfr.gov.ru/branches/spb/info/~0/15697?info_category=1)

При определении прав на единое пособие доля учитываемых алиментов по-прежнему составляет: 1/4 на одного ребенка, 1/3 на двух и 1/2 на трех и более детей.

Если алименты установлены судом, в доход, как и раньше, будет учитываться фактически поступившая сумма. Ее указывают при подаче заявления. Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то данные об этом поступят в Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области путем межведомственного взаимодействия.

Пресс-служба Отделения Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области