История одного императора: музейные уроки во Дворце

Этот образовательный
проект ГМЗ «Гатчина» подготовил совместно с администрацией Гатчинского района.
На первом музейном уроке школьников приветствовал заместитель главы районной
администрации Марк Кравчук.
Проект «История одного
человека», подготовленный сотрудниками ГМЗ «Гатчина» в рамках большой
образовательной программы «Урок в
музее», открывает перед школьниками новые интересные формы изучения истории
страны. Эти экскурсии по историческим залам Гатчинского дворца с элементами
театрализации позволят ребятам окунуться в прошлое, познакомиться с документами
и артефактами минувшей эпохи, почувствовать атмосферу минувшего.
- Эти уроки помогут
понять самое важное — личность человека, с которым вам придется «встретиться»
во дворце, - рассказала ребятам заведующая научно-фондовым отделом ГМЗ
«Гатчина» Александра Фарафонова. - В какой-то мере вам даже придется выступить
в роли своего рода суда присяжных и самим для себя решить, нравится ли вам эта
личность, сожалеете ли вы о трагических обстоятельствах его ухода из жизни или,
может быть, это было необходимо для того, чтобы страна могла развиваться.
Когда вы сидите в классе,
вы представляете себе императора только по рассказам учителя. Здесь вы увидите
подлинные вещи - те вещи, которыми Павел I пользовался, те вещи, которые он
видел, те залы, в которых он находился и в строительстве которых он принимал
самое непосредственное участие. Это именно та обстановка XVIII века, в которой
он находился. Это поможет понять, что такое профессия историка, какой
увлекательной и захватывающей она может быть, и вдруг кто-то из вас
действительно захочет стать историком-исследователем.
Перед началом экскурсии
ребятам показали видеофильм, составленный из фрагментов фильмов разных лет, где
раскрывались те или иные стороны личности Павла I с точки зрения исторической
науки советского периода. Деспот, тиран, ретроград, узкомыслящий человек...
Таким ли бы Павел на самом деле? Авторы образовательного проекта «История
одного человека» постарались дать всесторонний и живой портрет этой
неоднозначной, но очень значимой для России личности.
Раскрыть личность
императора Павла школьникам помогли сотрудники ГМЗ «Гатчина» - экскурсоводы,
играющие роль исторических персонажей. Во время необычной экскурсии по залам
Дворца ребята встретили офицера Павловского времени, дворцовую служащую конца
XVIII века, фрейлину императрицы, величественную статс-даму. Каждый из этих
героев изложил свою точку зрения по поводу личности и характера великого самодержца.
При этом рассказ каждого персонажа опирался на исторические факты и документы,
а еще большую достоверность этим монологам придавали интерьеры дворцовых
помещений и костюмы той эпохи.
Как напомнила заведующая
отделом по работе с посетителями ГМЗ «Гатчина» Ольга Писарева, музейный урок,
посвященный личности Павла I — часть большого образовательного проекта «Урок в
музее», который готовится на основании федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС). Такие музейные уроки истории направлены на
учащихся средних школ, которые знакомятся с той или иной эпохой.
Юлия Лысанюк