История одного императора: музейные уроки во Дворце

Этот образовательный проект ГМЗ «Гатчина» подготовил совместно с администрацией Гатчинского района. На первом музейном уроке школьников приветствовал заместитель главы районной администрации Марк Кравчук.

Проект «История одного человека», подготовленный сотрудниками ГМЗ «Гатчина» в рамках большой образовательной программы «Урок в музее», открывает перед школьниками новые интересные формы изучения истории страны. Эти экскурсии по историческим залам Гатчинского дворца с элементами театрализации позволят ребятам окунуться в прошлое, познакомиться с документами и артефактами минувшей эпохи, почувствовать атмосферу минувшего.

- Эти уроки помогут понять самое важное — личность человека, с которым вам придется «встретиться» во дворце, - рассказала ребятам заведующая научно-фондовым отделом ГМЗ «Гатчина» Александра Фарафонова. - В какой-то мере вам даже придется выступить в роли своего рода суда присяжных и самим для себя решить, нравится ли вам эта личность, сожалеете ли вы о трагических обстоятельствах его ухода из жизни или, может быть, это было необходимо для того, чтобы страна могла развиваться.

Когда вы сидите в классе, вы представляете себе императора только по рассказам учителя. Здесь вы увидите подлинные вещи - те вещи, которыми Павел I пользовался, те вещи, которые он видел, те залы, в которых он находился и в строительстве которых он принимал самое непосредственное участие. Это именно та обстановка XVIII века, в которой он находился. Это поможет понять, что такое профессия историка, какой увлекательной и захватывающей она может быть, и вдруг кто-то из вас действительно захочет стать историком-исследователем.

Перед началом экскурсии ребятам показали видеофильм, составленный из фрагментов фильмов разных лет, где раскрывались те или иные стороны личности Павла I с точки зрения исторической науки советского периода. Деспот, тиран, ретроград, узкомыслящий человек... Таким ли бы Павел на самом деле? Авторы образовательного проекта «История одного человека» постарались дать всесторонний и живой портрет этой неоднозначной, но очень значимой для России личности.

Раскрыть личность императора Павла школьникам помогли сотрудники ГМЗ «Гатчина» - экскурсоводы, играющие роль исторических персонажей. Во время необычной экскурсии по залам Дворца ребята встретили офицера Павловского времени, дворцовую служащую конца XVIII века, фрейлину императрицы, величественную статс-даму. Каждый из этих героев изложил свою точку зрения по поводу личности и характера великого самодержца. При этом рассказ каждого персонажа опирался на исторические факты и документы, а еще большую достоверность этим монологам придавали интерьеры дворцовых помещений и костюмы той эпохи.

Как напомнила заведующая отделом по работе с посетителями ГМЗ «Гатчина» Ольга Писарева, музейный урок, посвященный личности Павла I — часть большого образовательного проекта «Урок в музее», который готовится на основании федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Такие музейные уроки истории направлены на учащихся средних школ, которые знакомятся с той или иной эпохой.

Юлия Лысанюк