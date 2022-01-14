Спасатели напоминают об опасности выхода на лед

По данным ГУ МЧС России
по Ленинградской области за 2021 год со льда было спасено более 150 человек.
В праздничные дни на
водных объектах региона работниками аварийно-спасательной службы Ленинградской
области, районных отделений Государственной инспекции по маломерным судам
Главного управления МЧС было организовано патрулирование и ежедневные дежурства,
проводились профилактические мероприятия.
В настоящее время во всех
муниципальных образованиях Ленинградской области выход на ледовые покрытия
водоёмов запрещён, за несоблюдение правил предусмотрены административные
штрафы.
Напоминаем, что согласно
статье 2.10-1 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз
(ред. от 16.11.2021) «Об административных правонарушениях» выход граждан на
ледовое покрытие водных объектов в
период и в местах действия запрета, установленного органами местного самоуправления
, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1000 до 5000 рублей.
Комитет правопорядка и
безопасности Ленинградской области напоминает, что зимой в нашем регионе
ледовая обстановка нестабильна, что требует особого внимания к соблюдению
правил нахождения вблизи водоемов для недопущения нечастных случаев в зимний
период:
1. Не выходите на лед в период его замерзания
или таяния.
2. Не игнорируйте запрещающие знаки.
3. Старайтесь передвигаться по специально
оборудованным переправам.
4. Изучайте заранее способы спасения и
оказания первой помощи при проваливании под лед.
5. Рыбаки, не игнорируйте спасательный жилет,
по возможности откажитесь от проведения досуга на льду.
6. Не катайтесь на льдинах.
В случае, если вы
провалились под лед:
1. Не паникуйте, не
делайте резких движений.
2. Держите голову как
можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные
движения так, словно вы крутите, педали велосипеда, одновременно зовя на
помощь, ведь поблизости могут оказаться люди.
3. Раскиньте руки в
стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения.
4. Попытайтесь осторожно
лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед,
используйте острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу.
5. Ползите той дорогой,
по которой вы пришли по льду до провала – здесь лед вас уже выдержал.
6. Выбравшись на берег,
не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно.
7. Добирайтесь до
ближайшего теплого помещения как можно скорее.
Берегите себя и не
выходите на лед!