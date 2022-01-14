Спасатели напоминают об опасности выхода на лед

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области за 2021 год со льда было спасено более 150 человек.

В праздничные дни на водных объектах региона работниками аварийно-спасательной службы Ленинградской области, районных отделений Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС было организовано патрулирование и ежедневные дежурства, проводились профилактические мероприятия.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Ленинградской области выход на ледовые покрытия водоёмов запрещён, за несоблюдение правил предусмотрены административные штрафы.

Напоминаем, что согласно статье 2.10-1 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз (ред. от 16.11.2021) «Об административных правонарушениях» выход граждан на ледовое покрытие водных объектов в период и в местах действия запрета, установленного органами местного самоуправления , - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает, что зимой в нашем регионе ледовая обстановка нестабильна, что требует особого внимания к соблюдению правил нахождения вблизи водоемов для недопущения нечастных случаев в зимний период:

1. Не выходите на лед в период его замерзания или таяния.

2. Не игнорируйте запрещающие знаки.

3. Старайтесь передвигаться по специально оборудованным переправам.

4. Изучайте заранее способы спасения и оказания первой помощи при проваливании под лед.

5. Рыбаки, не игнорируйте спасательный жилет, по возможности откажитесь от проведения досуга на льду.

6. Не катайтесь на льдинах.

В случае, если вы провалились под лед:

1. Не паникуйте, не делайте резких движений.

2. Держите голову как можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите, педали велосипеда, одновременно зовя на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди.

3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

4. Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед, используйте острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

5. Ползите той дорогой, по которой вы пришли по льду до провала – здесь лед вас уже выдержал.

6. Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно.

7. Добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно скорее.

Берегите себя и не выходите на лед!