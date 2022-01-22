В вихре новогодних торжеств

Как известно, в 1781-82 годах Павел Петрович с супругой Марией Федоровной путешествовал по Европе, причем инкогнито с небольшой свитой под именем графа и графини Северных. В течение 14 месяцев великокняжеская чета посетила ряд европейских государств.

Надо отметить, что, несмотря на непростые отношения с Павлом, Екатерина II решилась отправить сына в заграничное путешествие, не опасаясь за потерю трона. Тем более императрица была уверена, что вел.князь, наследник российского престола, будет достойно представлять свое государство.

Многочисленные исторические документы и исследования современных авторов рассказывают о том, какое впечатление произвел русский принц за границей, а также как грант тур повлиял на его взгляды и планы будущего устройства России.

Официально путешествие объявлялось как «образовательное», но имело и политические цели. Поэтому неудивительно, что Павел Петрович встречался с правящими европейскими монархами и единственный из всех Романовых – с Папой Римским.

В Вене

В Австрии, которая тогда входила в состав Священной Римской империи, графа и графиню Северных принимал император Иосиф II. По замыслам Екатерины II, посещение Австрии преследовало цель подготовки союза с Австрией, чему также должен был способствовать брак племянника Иосифа II с младшей сестрой Марии Федоровны,

Пребывание в Вене продолжалось с ноября 1781 до начала января 1782 года. Австрийским императором была подготовлена тщательно разработанная и очень насыщенная программа с учетом разносторонних интересов сына российской императрицы.

Вот что писал Иосиф II после отъезда Павла своему брату герцогу Леопольду Тосканскому, который позже принимал графа и графиню Северных: «Великий князь и великая княгиня с не совсем обычными дарованиями соединяют довольно обширные познания, а также имеют большое желание обозревать и учиться, и в то же время — иметь успех и нравиться всей Европе. Все предметы, действительно замечательные по своей древности, размеру или великолепию, чрезвычайно их занимают; поэтому не следует утомлять их внимание обозрением нескольких предметов в один день, а, напротив, нужно дать им возможность осмотреть в подробности все любопытное и замечательное».

Без сомнения, в то время австрийская столица могла удовлетворить требования любого путешественника. Сохранились свидетельства, что Павел с детства изучал архитектуру, к тому же в те годы для великокняжеской четы возводилась резиденция в Павловске, заново обустраивался Каменноостровский дворец в С.-Петербурге. Вена с роскошными дворцами знатных старинных родов представляла собой ярчайший пример имперского стиля. В одном из таких дворцов грандиозного дворцового комплекса Габсбургов Хофбурге - Амалиенбург и поселили графа и графиню Северных.

Вена конца XVIII века – это город театров, а Павел страстно был увлечен театральным искусством. В литературе бытует интригующая история о том, что когда Иосиф II хотел показать русскому цесаревичу трагедию Шекспира «Гамлет», то ему указали на то, что в театре будет два Гамлета: один на сцене, а другой - в зрительном зале. Ведь в Европе Павла считали «русским Гамлетом», у которого был убит отец, а мать вступила в любовную связь с одним из убийц.

В опере Павел Петрович с Марией Федоровной побывали уже в первый вечер. На второй день в честь гостей был дан роскошный бал, и, как было замечено, Мария Федоровна любила танцевать и носить красивые наряды. Ничего удивительного, ведь граф и графиня Северные были молоды. Марии Федоровне исполнилось только 22 года, хотя она была матерью уже двух сыновей, а Павлу Петровичу - 28. К тому времени относятся два красивых портрета супругов, которые выполнил итальянский художник П. Батони, а копии с них – И.Г. Пульман. Дальше Вена закружила гостей в праздничном вихре.

Также, зная, как Павел любит музыку, Иосиф II с удовольствием знакомил гостей со всеми сторонами музыкальной жизни Вены, которая по праву признавалась «столицей» европейской музыкальной культуры.

Павел тогда из всех венских композиторов выделял Глюка, поэтому император постарался показать его лучшие оперы из репертуара венских театров. После оперы «Альцеста» Павел Петрович с Марией Федоровной пожелали посетить дом Глюка. Как отмечают, композитор был тронут вниманием царственных особ из далекой России. В тот год Глюк тяжело болел, хотя продолжал работать, однако вскоре скончался.

С игрой другого выдающего австрийского композитора - Моцарта Павел познакомился на концерте, который специально организовал Иосиф II. Концерт проходил в форме своеобразного соревнования композитора и пианиста-виртуоза Муцио Клементи. В результате победил 26-летний Вольфганг Амадей, получив за это 50 дукатов от императора.

На роскошном приеме во дворце князя Н.Эстергази для Павла был устроен концерт уже Йозефа Гайдна. После него композитор пригласил великокняжескую чету на благотворительный концерт, который проводился по инициативе Гайдна для сбора средств в пенсионный фонд вдов и сирот музыкантов. Растроганный новым видом благотворительности, Павел Петрович сделал щедрый взнос. Следует сказать, что Павел Петрович во время путешествия старался посетить больницы, богадельни, сиротские дома и заведения для слабо видящих, слышащих. Как известно, позже в Павловске и Гатчине супругами были открыты подобные богоугодные заведения.

С не меньшей гордостью Иосиф II представил великокняжеской чете Придворную капеллу, в состав которой входили церковный детский хор, симфонический оркестр, музыкальный театр и консерватория. Музыканты капеллы участвовали в оперных спектаклях, религиозных церемониях, придворных торжествах. В австрийской столице Павел с удовольствием, по-новому для себя открывал божественное звучание органа - «короля всех инструментов», а пение хора мальчиков под сводами главного храма и символа Вены – собора Св. Стефана произвели на него неизгладимые впечатления.

В конце уходящего года приемы, балы, маскарады превратились в единый праздник, а Новый год венцы встречали красочным парадом.

Однако наследника российского престола интересовало государственное устройство империи и реформы, проводимые в то время Иосифом II, который планировал создать «совершенное» общество. Вероятно, уже тогда у будущего магистра Мальтийского ордена появились мысли о сближении католической и православной церквей.

Судьбы Павла I с Иосифа II во многом схожи. Это и отношения с матерями. Так, Иосиф - старший сын императрицы Марии-Терезии Австрийской - до 1780 года был ее соправителем и смог приступить к осуществлению реформ только после ее смерти. А вот сыну Екатерины Великой, законному наследнику престола. пришлось ждать до 1797 года! Также реформы обоих монархов вызвали протест высших слоев и привели к преждевременной смерти.

В Вене Павлу Петровичу показали места, связанные с событиями российской истории – это дом, где останавливался его прадед Петр I – и гостиницу, где жил сын Петра – Алексей, сбежавший заграницу. Также Павел, который активно интересовался военными реформами, посетил Военную академию. И, конечно, супруги побывали и в мастерских модных художников, на Венской фарфоровой фабрике.

В Венеции

Вихрь новогодних праздников продолжился в Венеции, куда граф и графиня Северные прибыли 18 января 1782 года. Даже в зимние месяцы столица Венецианской республики блистала красотой, богатством и, конечно, не упустила возможности повеселиться.

Путешественников доставили до палаццо на Гранд канале, где они жили всю венецианскую неделю на гондоле среди празднично разукрашенных судов. Также в честь высоких гостей на знаменитом канале была устроена большая регата.

В Венеции великокняжеская чета встречалась с почетными гражданами города, осматривала старинные палаццо древнейших аристократических семейств. При этом роскошные дворцы поразили Павла не только свой архитектурой, но и ценнейшими собраниями, например, в палаццо Бембо – библиотекой редких изданий.

Супруги присутствовали на католических службах во многих соборах, а в базиликах Сан-Марко, Санта-Мария-делла- Салюте были восхищены мессами, которые проводились известными композиторами и одновременно капельмейстерами. Еще Павел смог помолиться в православном соборе Сан-Джорджо, где хранились мощи Святого Георгия.

Богатая театральная жизнь Венеции не уступала ни Вене, ни другим европейским столицам. Тогда в городе действовало семь театров, и Павел Петрович с Марией Федоровной побывали во всех. Да и сама Венеция в те дни была большой театральной площадкой, на которой торжествовал вечный карнавал: праздник масок, перевоплощений и вольностей. Облачившись в черные плащи, треуголки и маски, Их Высочества приняли в них участие.

Как это бывало и в других городах, великокняжеская чета побывала в художественных мастерских, а на стекольной фабрике были заказаны знаменитые венецианские зеркала. Являясь адмиралом российского флота, Павел Петрович с большим интересом осмотрел в Венеции Адмиралтейство и Арсенал.

Среди всех торжеств неповторимым, а также последним по масштабам и затратам в истории Венеции было грандиозное представление на площади Сан- Марко. Праздник начался с торжественного проезда пяти красочно оформленных колесниц-аллегорий, украшенных разнообразными символами изобилия, плодородия, пастушества, искусства, торговли. Затем состоялся бег и бой быков, а в завершении - фантастическая иллюминация и фейерверк. Танцы на улицах и площадях Венеции продолжались до утра.

Однако, Венецианская республика у Павла Петровича вызвала противоречивые впечатления – это аристократическая родовитость и республиканские законы, инквизиция и свободные нравы.

Исторический прием в Венеции графа и графини Северных был запечатлен многими художниками на картинах, гравюрах, которые в настоящее время хранятся как в музеях Италии, так и России. До 1941 года в Гатчинском дворце видами Венеции (ведутами) Дж. Каналетто, М. Мариески, Г. Гварди были украшены парадные и личные комнаты Павла I, его сына Николая I, правнука Александра III и выставочные залы.

Дальше из Венеции граф и графиня Северные отправились в Неаполитанское королевство, а затем по городам Италии до Рима.

Думаю, что это был лучший, счастливый период в жизни Павла I, когда составлялись планы на будущее и, конечно, была любовь.

Валентина Федорова