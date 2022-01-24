В область поступила первая партия вакцины «Спутник-М»

Первая партия насчитывает
720 комплектов. В ближайшее время будет определено, в какие учреждения направят
препарат. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Всего же региону
необходимо порядка 35 тысяч комплектов вакцины, чтобы провести
иммунопрофилактику от коронавируса у детей с 12 до 18 лет.
На сегодня в
Ленинградскую область поставлено 1 414 191 комплект вакцин для взрослых.
Привито всего в регионе 994 169 человек, в том числе 127 341 человек прошли
повторную вакцинацию.
В медицинских учреждениях
региона развернуто 1889 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной
пневмонией, из них свободно – 537. На аппаратах ИВЛ находятся 30 пациентов.