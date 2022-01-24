В область поступила первая партия вакцины «Спутник-М»

В область поступила первая партия вакцины «Спутник-М»

Препарат для профилактики коронавируса у детей от 12 до 18 лет поступил на склад предприятия «Ленфарм».

Рубрики : COVID-19     24 Jan 2022

Первая партия насчитывает 720 комплектов. В ближайшее время будет определено, в какие учреждения направят препарат. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Всего же региону необходимо порядка 35 тысяч комплектов вакцины, чтобы провести иммунопрофилактику от коронавируса у детей с 12 до 18 лет.

На сегодня в Ленинградскую область поставлено 1 414 191 комплект вакцин для взрослых. Привито всего в регионе 994 169 человек, в том числе 127 341 человек прошли повторную вакцинацию.

В медицинских учреждениях региона развернуто 1889 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, из них свободно – 537. На аппаратах ИВЛ находятся 30 пациентов.

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