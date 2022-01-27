Область чтит память жертв блокады Ленинграда

«Ленинград. Для наших
жителей, да и для всего мира это слово навсегда останется символом силы духа,
силы воли, бессмертного подвига нашего народа! Блокада Ленинграда ― это
уникальная по своим масштабам, трагичности и героизму веха в нашей истории.
Подвиг защитников города, участников сражений на Ленинградской земле не
оставляет никого равнодушным, его след в душе каждого из нас ― по сей день. Это
не только часть истории нашего государства, это часть каждого россиянина!
Уверена, жители
Ленинградской области всегда будут свято и трепетно хранить память о тех
далеких событиях и их участниках в своих сердцах.
Ленинградцы не сдались и
не покорились врагу, 900 дней осаждавшему город, и сумели дать решительный
отпор, прогнав захватчиков с ленинградской земли.
Сегодня мы склоняем
головы перед подвигом ленинградцев, защитников Ленинграда и тех, кто,
мужественно оберегал единственную ниточку, связывающую осажденный город с
«большой землёй» ― «Дорогу жизни», ― отметила Анна Данилюк.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области