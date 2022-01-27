Область чтит память жертв блокады Ленинграда

«Ленинград. Для наших жителей, да и для всего мира это слово навсегда останется символом силы духа, силы воли, бессмертного подвига нашего народа! Блокада Ленинграда ― это уникальная по своим масштабам, трагичности и героизму веха в нашей истории. Подвиг защитников города, участников сражений на Ленинградской земле не оставляет никого равнодушным, его след в душе каждого из нас ― по сей день. Это не только часть истории нашего государства, это часть каждого россиянина!

Уверена, жители Ленинградской области всегда будут свято и трепетно хранить память о тех далеких событиях и их участниках в своих сердцах.

Ленинградцы не сдались и не покорились врагу, 900 дней осаждавшему город, и сумели дать решительный отпор, прогнав захватчиков с ленинградской земли.

Сегодня мы склоняем головы перед подвигом ленинградцев, защитников Ленинграда и тех, кто, мужественно оберегал единственную ниточку, связывающую осажденный город с «большой землёй» ― «Дорогу жизни», ― отметила Анна Данилюк.





Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области