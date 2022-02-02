«Память в камне, печаль в металле…»

Нет, мы не все стихи о блокаде прочитали, и память о 872-х днях блокады Ленинграда живёт в наших сердцах и сердцах нескольких поколений. Добрая традиция вспоминать о блокадных днях, воспетых в стихах, живёт в Елизаветинской сельской библиотеке.

В 23-й раз в непростых антиковидных условиях в уютном зале сельской библиотеки прошёл конкурс чтецов «Только доблесть бессмертно живёт, ибо храбрые славны вовеки», посвященный 78-ой годовщине со дня полного снятия блокады города на Неве и освобождения от немецко-фашистских захватчиков посёлка Елизаветино.

Старшее поколение, представленное в жюри Лидией Алексеевной Таупьевой, Жанной Александровной Гриненко, Галиной Николаевной Смирновой и Татьяной Ивановной Ворониной, собравшееся чуть раньше, чтобы всё приготовить к приходу конкурсантов, избрало председателя жюри и с сотрудниками библиотеки с болью вспомнило о блокаде в событиях, лицах и цифрах.

О том, что 9-го августа 1941 года немцы обещали занять Ленинград, а его жителей уничтожить или превратить в рабов и всё это отпраздновать в ресторане «Астория», даже пригласительные билеты отпечатали. И о том, что на 17-е января 1941 года население Ленинграда составляло 3 млн 15 тыс.188 жителей, в течение 1941-1943-х годов был эвакуирован 1 млн 282 тыс. 71 человек, а на первое января 1944 года, перед полным снятием блокады, в городе оставалось 557 тыс. 760 человек. Во время блокады погибло более 800 тысяч гражданского населения.

Но город продолжал жить и работать! Заключались браки, рождались дети, работали театры. Вспомнили и о словах Дмитрия Шостаковича: «Нашей победе над фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему любимому городу Ленинграду я посвящаю свою седьмую симфонию». Это было не только яркой иллюстрацией того, что город не сломлен, что он жив и борется, но и данью стойкости и мужеству защитников города! Девятого августа 1942 гола состоялась премьера симфонии, получившей название «Ленинградской», потрясшей не только немцев, сидевших в окопах вокруг города, оглушенных, предварительно, шквальным огнём наших артиллеристов, но и весь мир. Все 80 минут, пока в зале ленинградской филармонии звучала музыка, не объявляли воздушной тревоги. Нам нельзя забывать ни ту войну, ни ту музыку, которая тогда давала силы выстоять, отстоять и выжить! Музыку, которая звучала всем смертям назло. И наш конкурс - ещё одна возможность передать подрастающему поколению то, что знаем мы. Не знать того, что знают все, значит жить в вечной опасности! Посмотрите на сегодняшний мир, и вы поймёте значение этих простых слов.

Конкурс открыла главный библиотекарь Татьяна Васильевна Евдокимова, представившая книжно-тематические выставки: «Мы ждали прорыва блокады полтысячи дней и ночей», «Победы заключительный аккорд» и «А нам не выйти из войны», работы членов кружка рисования (руководитель В.Л. Куклев). Зал заслушался эмоциональным, прекрасно «иллюстрированным» выступлением о последних морозных днях января 1944-го года – пятом удачном и окончательном прорыве кольца блокады города на Неве, освобождении города Красногвардейска (ныне – Гатчина) и нашей малой родины. Рассказала Татьяна Васильевна и об «истории черного пиджака», с воинскими медалями и орденом Славы. Так мы узнали о подвиге её отца, который освобождал Ленинград.

Участники конкурса услышали захватывающий рассказа о защитниках нашей малой родины и воинах, что покоятся в братских могилах и двух мемориалах на Елизаветинской земле, о тех, кто сдержал врага на нашей малой родине и спас Ленинград. Об этом поведала ведущий библиотекарь Надежда Владимировна Тарасенко.

В конкурсе приняли участие пятнадцать учеников Елизаветинской средней школы - победители школьного этапа конкурса в трёх возрастных группах (наставники - Л.А. Демченкова, Н.Н. Кийски, В.В. Васильева) и студент агропромышленного факультета ГИЭПФТ (наставник – Г.С. Тумбольцева). Администрацию представляла Ирина Николаевна Новикова - директор Елизаветинского сельского культурно-библиотечного комплекса.

Даже члены жюри, которые видели, если не всё в свои «серебряные» годы, то многое, не могли сдержать слёз от выступления Алсу Логошной (11-й класс), Елизаветы Маннинен (9-й класс) и Дмитрия Яртысева (студент ГИЭПФТ), покорившего своей версией прочтения стихотворения С. Давыдова «Осень на Пискарёвке».

Пытались дотянуться до их уровня исполнения Алина Загумённова (5-й класс), Лиза Омельяненко (3-й класс).

Первые шаги в художественном чтении были успешны у Алёны Ниипполайнен (3-й класс), Ксении Строгиной (5-й класс).

Так и просятся строки: «Ну, что вам рассказать про Сахалин»? (т.е. про тех, кто, затаив дыхание, слушал старших), на острове – хорошая погода»! Мы верим, что в сердцах Максима Соболенко (3-й класс), Вероники Хяккинен (5-й класс), Екатерины Цукровой (8-й класс), А. Никешина (4-й класс), А. Субботина (3-й класс) и К. Михеевой К. (9-й класс) осталось желание брать высоту, которая даётся не сразу, но всем, кто хочет её покорить! Ждём вас в 2023-ем году с новыми работами, ребята!

Жюри благодарит наставников и Наталью Николаевну Стебневу за помощь при подведении итогов конкурса.

Жанна Гриненко