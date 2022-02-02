«Память в камне, печаль в металле…»

Нет, мы не все стихи о
блокаде прочитали, и память о 872-х днях блокады Ленинграда живёт в наших
сердцах и сердцах нескольких поколений. Добрая традиция вспоминать о блокадных
днях, воспетых в стихах, живёт в Елизаветинской сельской библиотеке.
В 23-й раз в непростых
антиковидных условиях в уютном зале сельской библиотеки прошёл конкурс чтецов
«Только доблесть бессмертно живёт, ибо храбрые славны вовеки», посвященный
78-ой годовщине со дня полного снятия блокады города на Неве и освобождения от
немецко-фашистских захватчиков посёлка Елизаветино.
Старшее поколение,
представленное в жюри Лидией Алексеевной Таупьевой, Жанной Александровной
Гриненко, Галиной Николаевной Смирновой и Татьяной Ивановной Ворониной,
собравшееся чуть раньше, чтобы всё приготовить к приходу конкурсантов, избрало
председателя жюри и с сотрудниками библиотеки с болью вспомнило о блокаде в
событиях, лицах и цифрах.
О том, что 9-го августа
1941 года немцы обещали занять Ленинград, а его жителей уничтожить или
превратить в рабов и всё это отпраздновать в ресторане «Астория», даже
пригласительные билеты отпечатали. И о том, что на 17-е января 1941 года
население Ленинграда составляло 3 млн 15 тыс.188 жителей, в течение 1941-1943-х
годов был эвакуирован 1 млн 282 тыс. 71 человек, а на первое января 1944 года,
перед полным снятием блокады, в городе оставалось 557 тыс. 760 человек. Во
время блокады погибло более 800 тысяч гражданского населения.
Но город продолжал жить и
работать! Заключались браки, рождались дети, работали театры. Вспомнили и о
словах Дмитрия Шостаковича: «Нашей победе над фашизмом, нашей грядущей победе
над врагом, моему любимому городу Ленинграду я посвящаю свою седьмую симфонию».
Это было не только яркой иллюстрацией того, что город не сломлен, что он жив и
борется, но и данью стойкости и мужеству защитников города! Девятого августа
1942 гола состоялась премьера симфонии, получившей название «Ленинградской»,
потрясшей не только немцев, сидевших в окопах вокруг города, оглушенных,
предварительно, шквальным огнём наших артиллеристов, но и весь мир. Все 80
минут, пока в зале ленинградской филармонии звучала музыка, не объявляли
воздушной тревоги. Нам нельзя забывать ни ту войну, ни ту музыку, которая тогда
давала силы выстоять, отстоять и выжить! Музыку, которая звучала всем смертям
назло. И наш конкурс - ещё одна возможность передать подрастающему поколению
то, что знаем мы. Не знать того, что знают все, значит жить в вечной опасности!
Посмотрите на сегодняшний мир, и вы поймёте значение этих простых слов.
Конкурс открыла главный
библиотекарь Татьяна Васильевна Евдокимова, представившая книжно-тематические
выставки: «Мы ждали прорыва блокады полтысячи дней и ночей», «Победы
заключительный аккорд» и «А нам не выйти из войны», работы членов кружка
рисования (руководитель В.Л. Куклев).
Зал заслушался эмоциональным, прекрасно «иллюстрированным» выступлением
о последних морозных днях января 1944-го года – пятом удачном и окончательном
прорыве кольца блокады города на Неве, освобождении города Красногвардейска
(ныне – Гатчина) и нашей малой родины. Рассказала Татьяна Васильевна и об
«истории черного пиджака», с воинскими медалями и орденом Славы. Так мы узнали
о подвиге её отца, который освобождал Ленинград.
Участники конкурса
услышали захватывающий рассказа о защитниках нашей малой родины и воинах, что
покоятся в братских могилах и двух мемориалах на Елизаветинской земле, о тех,
кто сдержал врага на нашей малой родине и спас Ленинград. Об этом поведала ведущий
библиотекарь Надежда Владимировна Тарасенко.
В конкурсе приняли
участие пятнадцать учеников Елизаветинской средней школы - победители школьного
этапа конкурса в трёх возрастных группах (наставники - Л.А. Демченкова, Н.Н.
Кийски, В.В. Васильева) и студент агропромышленного факультета ГИЭПФТ
(наставник – Г.С. Тумбольцева). Администрацию представляла Ирина Николаевна
Новикова - директор Елизаветинского сельского культурно-библиотечного
комплекса.
Даже члены жюри, которые
видели, если не всё в свои «серебряные» годы, то многое, не могли сдержать слёз
от выступления Алсу Логошной (11-й класс), Елизаветы Маннинен (9-й класс) и
Дмитрия Яртысева (студент ГИЭПФТ), покорившего своей версией прочтения
стихотворения С. Давыдова «Осень на Пискарёвке».
Пытались дотянуться до их
уровня исполнения Алина Загумённова (5-й класс), Лиза Омельяненко (3-й класс).
Первые шаги в
художественном чтении были успешны у Алёны Ниипполайнен (3-й класс), Ксении
Строгиной (5-й класс).
Так и просятся строки:
«Ну, что вам рассказать про Сахалин»? (т.е. про тех, кто, затаив дыхание,
слушал старших), на острове – хорошая погода»! Мы верим, что в сердцах Максима
Соболенко (3-й класс), Вероники Хяккинен (5-й класс), Екатерины Цукровой (8-й
класс), А. Никешина (4-й класс), А. Субботина (3-й класс) и К. Михеевой К. (9-й
класс) осталось желание брать высоту, которая даётся не сразу, но всем, кто
хочет её покорить! Ждём вас в 2023-ем году с новыми работами, ребята!
Жюри благодарит
наставников и Наталью Николаевну Стебневу за помощь при подведении итогов
конкурса.
Жанна Гриненко