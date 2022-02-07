Сусанинские школьники поддержали наших олимпийцев

Пожелания победы
ленинградским чемпионам уже разместили на своих страницах в социальных сетях
юные спортсмены из сусанинской школы. «Россия, вперёд», — написали они в своём
ролике.
Дети из группы «Знайки»
детского сада № 3 города Любань Тосненского района пожелали нашим спортсменам
здоровья, удачи, много золотых медалей и ярких побед.
Свои видеоролики в
поддержку ленинградских атлетов создали воспитанники Киришского лицея,
спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Юниор» из Всеволожского
района и школьных спортивных клубов Ленинградской области.
К юным ленинградцам
присоединились сотрудники областной администрации.
«Комитет по физической
культуре и спорту Ленинградской области присоединяется к эстафете #чемпионы47.
Дорогие друзья, Александр Горбацевич, Семён Павличенко, Наташа Шерина, вы для
нас уже герои, вы уже на Олимпиаде, и мы с огромной гордостью произносим ваши
имена. Ребята, мы желаем вам удачных выступлений на соревнованиях. Мы очень в
вас верим и ждём вас обратно. Всей душой и сердцем вся Ленинградская область с
вами! Успехов вам!», — сказала заместитель председателя комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской области Оксана Лагода в своём обращении к
атлетам, которые сейчас защищают спортивную честь страны на зимней Олимпиаде в
Пекине.
К ней присоединяется
председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина
Григорьева. «Мы желаем нашим спортсменам победы на Олимпийских играх», —
говорит Марина Андреевна в своём видеообращении в поддержку региональных атлетов.
Напоминаем, что
Ленинградскую область на зимних Олимпийских играх-2022 представляют саночники
из Ломоносовского района Семен Павличенко и Александр Горбацевич, и
фристайлистка из Приозерского района Наталья Шерина.
Присоединиться к эстафете
и пожелать успехов нашим спортсменам может каждый. Для этого нужно записать
видео с наилучшими пожеланиями нашим спортсменам и разместить его на своих
страницах в социальных сетях с хештегом #чемпионы47.