Сусанинские школьники поддержали наших олимпийцев

Пожелания победы ленинградским чемпионам уже разместили на своих страницах в социальных сетях юные спортсмены из сусанинской школы. «Россия, вперёд», — написали они в своём ролике.

Дети из группы «Знайки» детского сада № 3 города Любань Тосненского района пожелали нашим спортсменам здоровья, удачи, много золотых медалей и ярких побед.

Свои видеоролики в поддержку ленинградских атлетов создали воспитанники Киришского лицея, спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Юниор» из Всеволожского района и школьных спортивных клубов Ленинградской области.

К юным ленинградцам присоединились сотрудники областной администрации.

«Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области присоединяется к эстафете #чемпионы47. Дорогие друзья, Александр Горбацевич, Семён Павличенко, Наташа Шерина, вы для нас уже герои, вы уже на Олимпиаде, и мы с огромной гордостью произносим ваши имена. Ребята, мы желаем вам удачных выступлений на соревнованиях. Мы очень в вас верим и ждём вас обратно. Всей душой и сердцем вся Ленинградская область с вами! Успехов вам!», — сказала заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Оксана Лагода в своём обращении к атлетам, которые сейчас защищают спортивную честь страны на зимней Олимпиаде в Пекине.

К ней присоединяется председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева. «Мы желаем нашим спортсменам победы на Олимпийских играх», — говорит Марина Андреевна в своём видеообращении в поддержку региональных атлетов.

Напоминаем, что Ленинградскую область на зимних Олимпийских играх-2022 представляют саночники из Ломоносовского района Семен Павличенко и Александр Горбацевич, и фристайлистка из Приозерского района Наталья Шерина.

Присоединиться к эстафете и пожелать успехов нашим спортсменам может каждый. Для этого нужно записать видео с наилучшими пожеланиями нашим спортсменам и разместить его на своих страницах в социальных сетях с хештегом #чемпионы47.