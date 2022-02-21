11 победителей региональной олимпиады
Гатчинские школьники успешно выступили на региональном этапе олимпиады, заняв 11 первых мест и 41 призовое.
В
этом учебном году региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Ленинградской области проводится с 11 января по 25 февраля. В нем принимают участи
более 300 школьников из всех школ Гатчинского района. После одиннадцати проведенных
предметных олимпиад 11 наших школьников стали победителями и 41 – призерами. Впереди
еще 10 олимпиад.
Победителями
предметных олимпиад регионального этапа стали ученики школ г. Гатчины:
-
по литературе: Анастасия Михайлова, лицей № 3, 9 класс и Алина Хамцова, гимназия
им. Ушинского, 10 класс;
-
по химии: Дмитрий Иванов, Гатчинская школа № 9, 9 класс и Софья Фещенко, лицей
№ 3, 10 класс;
-
по физике: Сергей Моторин, лицей № 3, 10 класс;
-
по биологии: Кирилл Деяшкин, Гатчинская школа № 2, 9 класс, Егор Ермошин, лицей
№ 3, 10 класс и Матвей Киселев, гимназия «Апекс», 11 класс;
-
по мировой художественной культуре: Варвара Сергеева, гимназия им. Ушинского, 9
класс, Самир Магеррамов, Гатчинская школа № 9, 10 класс и Софья Черепахина,
Гатчинская школа № 9, 11 класс.
Желаем нашим ребятам успехов на всероссийском уровне!
На фото: Матвей Киселев, гимназия «Апекс», 11 класс - победитель региональной олимпиады по биологии