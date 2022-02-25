Чтобы не напал столбняк…

- Прививочная кампания против гриппа уже закончилась. Она проходит в осенний период – до разгара сезона гриппа и ОРВИ. Но круглогодично проводится вакцинация против других «старых» инфекций. Например, против дифтерии и столбняка. Эти заболевания никуда не делись, и мы рекомендуем делать от них прививку.

- А если уже делал прививку в детстве?

- Ревакцинация проводится каждые 10 лет. Если данных о прививке нет, то делается двукратная вакцинация, ревакцинация через полгода и далее – каждые десять лет.

Также все взрослые до 35 лет должны быть двукратно привиты против кори. Определенный контингент, в том числе медики и работники сферы образования, прививаются двукратно до 55 лет.

- От кори тоже надо прививаться несколько раз?

- Да. Прививка от кори двукратная. Интервал между прививками у детей составляет полгода, у взрослых – три месяца. Если человек точно знает, что он болел, можно сделать обследование на антитела против кори (этот анализ не входит в обязательное медицинское страхование, то есть выполняется на платной основе). Но со временем антитела могут угасать. По клиническим исследованиям, после вакцинации от кори антитела держатся в организме около 10 лет. А корь – очень серьезное заболевание. И очень контагиозное. Может вызывать вспышки. Взрослые болеют с тяжелыми проявлениями.

- Какие осложнения дает корь?

- Самые тяжелые – это энцефалиты, менингиты. В Гатчине пока корь не регистрируется. Хотя в 2020 году у нас был эпизод заноса этой инфекции, и мы прививали всех пациентов. Успели сделать прививки всем контактным – и взрослым, и детям. Это дало хороший эффект – мы ограничили очаг инфекции и не допустили ее распространения.

- Вместе с гриппом иногда предлагают сделать прививку против пневмококковой инфекции. Эти вакцины связаны между собой?

- Обычно мы рекомендуем проводить вакцинацию от пневмококка вместе с гриппом, поскольку доказана обоюдная эффективность этих вакцин. Но от пневмококковой инфекции можно привиться и отдельно, в любой момент в течение года. Рекомендована эта вакцинация людям старше 60 лет, а также тем, кто болеет сахарным диабетом или имеет хронические заболевания легких, сердца, невзирая на возраст.

От пневмококковой инфекции прививаются все дети до 5 лет. Эта прививка включена в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинация делается раз в жизни. Современная вакцина «Превенар-13» защищает от 13 штаммов пневмококка и вырабатывает длительный иммунитет, не требующий ревакцинаций.

- От гепатита прививка есть?

- Все взрослые в возрасте до 55 лет должны быть привиты от гепатита «В». Мы ходим к стоматологам, на маникюр-педикюр, кто-то делает татуировки, поэтому существует риск заражения гепатитом «В». Национальным календарем рекомендована только трехкратная вакцинация: вторую прививку делают через месяц после первой, третью – через полгода после первой. Обязательно между первой и третьей вакцинацией должно пройти не меньше пяти месяцев, иначе первая прививка будет неэффективна и вакцинацию нужно будет начинать заново.

Несмотря на то, что вакцинация от гепатита «В» рекомендована один раз в жизни, иммунитет к этому заболеванию тоже может снижаться. Поэтому лучше после прививки каждые 5 лет сдавать анализ на антитела. Если защитный уровень сохраняется, делать ничего не надо. Если иммунитет снизился, можно сделать ревакцинацию. Она проводится только при снижении антител ниже защитного уровня.

- Можно ли просто прийти и сделать прививку (не ревакцинацию) – как в первый раз, не проверяя антитела?

- Если давно прививались, иммунитета могло и не остаться. Если сведений о вакцинации нет, можно сделать трехкратную прививку. Это инактивированная вакцина, которая дает бустерный эффект.

- Что нужно, чтобы сделать прививку – любую?

- Надо пойти в амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту жительства, пройти осмотр у терапевта, получить заключение, что вы здоровы и нет противопоказаний – и в прививочный кабинет.

- У наших участковых терапевтов должны быть сведения о сделанных прививках? Сейчас ведь у каждого врача – компьютер, туда все заносится…

- Если человек обращался к своему врачу, то его данные есть в картотеке медучреждения. Что касается программного обеспечения, которое дает возможность оформлять и хранить все документы в электронном виде, то оно пока на стадии внедрения.

- Можно ли сделать все прививки разом?

- Раньше, согласно Национальному календарю прививок, в один день разрешалась вакцинация не более, чем от 5 инфекций. Сейчас такого нет. Более того – есть комбинированные детские прививки, где один укол – сразу от 6 инфекций.

Единственное, живые вакцины я бы рекомендовала делать отдельно от других. Потому что возможна реакция на прививку.

Сейчас есть вакцина против ветряной оспы. Ею, согласно региональному календарю прививок по Ленинградской области, который появился в прошлом году, нужно прививать взрослых и детей, не болевших ветрянкой.

- И тот, кто привился, не заболеет?

- Иммунитет, который дает вакцина, защищает как минимум на семь лет. Это двукратная вакцинация с интервалом в шесть недель. Кроме того, согласно региональному календарю, детям делают прививку от менингококковой инфекции. Она тоже актуальна: ежегодно у нас появляются очаги этой инфекции. Вакцинации от менингококка подлежат дети до 5 лет и подростки 13-17 лет. Прививка однократная. Если не делали, лучше привиться. Вакцину поставляют в детские сады и школы.

- А взрослым – надо?

- Из взрослых прививаются те, кто находится в очагах менингококковой инфекции или имеет заключение иммунологической комиссии о медицинских показаниях к вакцинации.

Еще из нового: ввели вакцинацию от гемофильной инфекции всем детям, а не только группам риска, как это было ранее. Это бактериальная инфекция, против которой, согласно Национальному календарю, прививают детей до двухлетнего возраста. Также есть изменения в вакцинации против полиомиелита: если раньше третья ревакцинация проводилась в возрасте 14 лет, то теперь она перенесена на возраст 6 лет.

- Полина Юрьевна, когда начнут прививать детей от ковида?

- Мы ожидаем поступления детской вакцины от СOVID-19 в ближайшее время. Вакцинация исключительно добровольная. Пока в национальный календарь включили детей 12-17 лет. До 15 лет дети будут прививаться только по согласию родителей, с 15-летнего возраста ребенок может дать согласие самостоятельно.

- Какой вакциной будут прививать подростков?

- «Гам-Ковид-Вак М» («Спутник-М»). Это двухкомпонентная вакцина, идентичная «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»), только разбавленная в пять раз. Когда начнется прививочная кампания, мы сообщим об этом на сайте Гатчинский больницы и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина Дзюба





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