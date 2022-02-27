Правила дорожного движения для малышей: учимся, играя

Профилактическое мероприятие, организованное сотрудниками Госавтоинспекции, называлось «Правила дорожного движения для самых маленьких». Инспектор по пропаганде совместно с заместителем начальника ОГИБДД по Гатчинскому району, а также с воспитателями детского сада провели с детьми увлекательное игровое занятие по изучению правил дорожного движения.

Сначала юные пешеходы обучались правилам поведения в ситуациях, которые могут возникнуть в городских условиях на проезжей части и правилам перехода улицы по пешеходному переходу. А потом беседовали с инспекторами ГИБДД о безопасности на дороге, играли, инсценировали различные дорожные ситуации и закрепляли теоретические знания на практике, в безопасных условиях.

Игровое занятие по изучению правил дорожного движения получилось интересным и познавательным для дошколят.

Фото организаторов мероприятия