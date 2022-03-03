Священник удочерил девочку и создал в поселке Вырица православную общину с приёмными детьми

«Никто Аню не заберёт», - сказала волонтерам-семинаристам заведующая Лопухинского детского дома в Ленинградской области. Сказала по своему опыту. Дети с инвалидностью не часто попадают в семьи, у большинства только один путь из детского дома – в психоневрологический интернат. А у Ани помимо диагнозов еще и поведение «хромало» - она почти не разговаривала, кусалась, плевалась, материлась и рвала семинаристам бороды.

Однажды девочку привели на школьный консилиум, где у нее началась истерика. В итоге Аню отправили в психиатрическую больницу. Какое будущее ждало девочку, можно только догадываться. Но спустя несколько дней в лечебницу за Аней приехал отец. Отец Феодосий. Он был в числе волонтеров движения «Покров».

Студенты Санкт-Петербургской духовной семинарии, их преподаватели, курсанты других училищ еще в 2000-х начали ездить в детские дома просто чтобы восполнять детям недостаток общения. Они брали детей на экскурсии, показывали мультфильмы, кино, разговаривали. Волонтеров становилось все больше, и в 2008 году появился благотворительная фонд «Детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого».

Отец Феодосий вспоминает, что Аню даже показывать боялись.

- Вот сейчас у нас, говорит заведующая, всех детей стараются в семьи распределить. А вот тут нам привезли такую девочку, которую никто никогда не заберет. Я подумал: «Какой приговор вынесли!», — вспоминает священник Феодосий Амбарцумов.

Вместе с супругой Надеждой отец Феодосий собрал документы, чтобы забрать девочку из лечебницы. Так у Ани появились родители, а у родителей – первая дочь. Потом у них появилась Оля, ее забрали из ПНИ, потом Дима, Тоня, Яна… В 2022 году семья дала кров пятнадцатому ребенку.

- Отец Феодосий основал волонтёрское движение и сообщество, в котором опекуны «Детской миссии» совершают свой ежедневный подвиг, воспитывая детей-сирот и открывая им красоту Православной веры. К «Детской миссии» стали присоединяться все новые люди. Приходили волонтерами, и некоторые из них, неожиданно для самих себя, тоже забирали детей под опеку, - рассказывают в благотворительном фонде «Детская миссия».

Когда об этих людях узнал местный предприниматель, коммерческий директор Синявинской птицефабрики Андрей Гришин, он решил подарить «Детской миссии» коттедж, который строил для себя в поселке Вырица. Так в 2013 году появился семейный Центр «Умиление», сообщает портал «Открытые НКО».

Это сообщество приемных родителей, которые живут вместе, помогают друг другу делом и советом. Здесь занимаются реабилитацией ребят с инвалидностью. Сейчас строят еще два корпуса.

- Официально этот проект называется «Центр приемных семей «Умиления». Не так давно он был признан лучшим в номинации «Защита материнства, отцовства и детства» на конкурсе «Мой проект — моей стране» Общественной палаты РФ. И по праву: это не просто несколько домов в сосновом лесу — это община, маленький островок жизни. Здесь живут опекуны и их дети, большинство из которых — инвалиды. Дети гоняют в футбол и качаются на качелях, учат уроки и занимаются с реабилитологами, бегают по участку между соснами и во все горло распевают псалмы, пишут иконы и ставят спектакли в домашнем театре, - рассказывают в благотворительном фонде.

Дело, которое основал отец Феодосий и его единомышленники, меняет жизни не только самих детей, Аня, например, уже выросла, ей 19, у девушки талант к иконописи, в прошлом году она получила аттестат. Многие, кто приехал сюда волонтером, тоже стали приёмными родителями. Среди них и тот самый меценат, что подарил фонду дом.

- Дети, которым общество однажды вынесло жестокий вердикт «непригодные», чья жизнь должна была пройти за казенным забором, получили то главное, что должно быть у каждого человека — любящих родителей и безмятежное детство.

Фото: БФ "Детская миссия"