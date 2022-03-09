В России ― новые выплаты на детей

Решение было принято Президентом России Владимиром Путиным. «Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», ― поручил Президент.

Как рассказала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева, размер пособия будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума на детей. В Ленинградской области он составляет 12 398 рублей.

Пособие, как и другие выплаты для поддержки нуждающихся семей, будет назначаться по итогам комплексной оценки нуждаемости (доходы, имущество, наличие заработка или объективных обстоятельств его отсутствия «правило нулевого дохода»).

Семья сможет претендовать на выплату в размере 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума. Сейчас по аналогичным принципам назначаются пособия на детей от 3 до 7 лет. Подать документы на получение пособия можно будет через Госуслуги.

«В Ленинградской области делается особый акцент на поддержку семей с детьми. Сегодня в регионе зарегистрировано порядка 180 тысяч семей с детьми. Регион предоставляет 26 мер социальной поддержки семьям с детьми, из которых 20 ― это прямые выплаты для 30,5 тысяч семей, ― подчеркнула Анастасия Толмачева. ― Одни из самых востребованных мер поддержки ― это пособие при рождении ребенка для приобретения детских товаров, а также выплаты и компенсации для многодетных семей».

При рождении первого ребенка в Ленинградской области выплачивается пособие в размере 33 000 рублей, второго ― 44 000 рублей, а третьего и последующих ― 55 000 рублей.

Многодетные семьи Ленинградской области получают ежемесячные компенсации оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, выплаты на детскую одежду и школьные принадлежности, право на бесплатный проезд на транспорте и бесплатное питание в школах. Также многодетные семьи получают региональный материнский капитал, сертификат «Земельный капитал» и другие меры поддержки.

Напомним, ранее в России были введены ежемесячные выплаты беременным женщинам и семьям с невысокими доходами, которые воспитывают детей в возрасте до семи лет включительно. Также помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до 16 лет.