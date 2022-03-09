Запасов лекарств в России хватит на срок до года

По данным Минпромторга, запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) и сырья для них в России хватит на срок до года. Кроме того, запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше четверти от продаж за 2021 год.

Ведомство провело оперативный мониторинг остатков лекарственных препаратов и сырья, необходимого для их производства применительно к лекарственным препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших. В результате был выявлен запас на период до года ― как готовой продукции у производителей, так и сырья.

В Минпромторге также уточнили, что по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объема продаж за 2021 год. Кроме того, Минпромторг и Минтранс совместно работают над решением логистических проблем, возникших у производителей. При этом приоритет отдается фармацевтической отрасли.

Как ранее сообщал глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, в регионе сегодня сформирован необходимый запас лекарственных средств. «Ленинградская область всегда проводит основные закупки лекарственных препаратов заранее, до начала года. Таким образом, все лекарства на сегодня у региона имеются в достаточном количестве. Кроме того, больницы постоянно участвуют в централизованных закупках, чтобы обеспечить запас жизненно необходимых средств», ― подчеркнул Сергей Вылегжанин.