В Пудости не забывают родной язык

Президент России, говоря о героях, совершивших подвиги в ходе специальной военной операции, отметил, что он - русский человек, в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда видит примеры героизма от воинов разных национальностей, хочет сказать: "Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин..." На момент написания этих строк, восемь человек удостоены Звезды Героя. Семеро - Героя России, а один одновременно стал героем и ДНР, и России.