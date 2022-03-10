В Пудости не забывают родной язык
Воспитанники кружка «Увлекательный финский» в Пудостьском культурно-досуговом центре приняли участие во Всероссийской акции, посвященной Международному дню родного языка.
Рубрики: Образование
Организатором акции является Фонд сохранения и изучения родных языков народов России.
Участники представили родной язык малого народа Ленинградской области - финнов-ингерманландцев и исполнили стихи о маме на финском языке. Организаторы поблагодарили ребят за старания и творческий подход.
Именной сертификат получил каждый участник получил: Екатерина Исакова, Мирослава Галкина, Люба Кузнецова, Ульяна Шибаева, Мирослава Пекарская, Макар Макаров, Тимофей Остонен, Степан Максимов.
Видеоролики участников размещены в социальной сети «Вконтакте» с хештегом #Родныеязыки2022 #РодныеЯзыкиРоссии
Виктория Розанцева, руководитель кружка «Увлекательный финский», худ. руководитель Пудостьского КДЦ
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