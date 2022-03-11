«Детские дни» ждут юных гатчинцев

Музеи Ленинградской области участвуют в фестивале «Детские дни», который проходит на весенних каникулах — с 24 марта по 3 апреля детей и взрослых ждут игровые и интерактивные экскурсии, мастер-классы, конкурсы, музейные занятия и прогулки.

Ленинградские музеи подготовили специальные программы, объединенные темой «Слово».

Для детей 5 – 8 лет музей-крепость «Корела» приготовил игровую экскурсию «Путешествие по реке Вуоксе». Малыши узнают, какие рыбы обитают в ее глубинах, какие растения растут на ее берегах, какие животные и птицы водятся в окрестных лесах. Ребята попробуют определить, как природа подсказала названия деревням, городам, природным объектам. В завершение путешествия их ждет необычная рыбалка.

Киришский историко-краеведческий музей проведет для самых маленьких ленинградцев игровую программу «Точка, точка, два флажка» — ребята узнают тайну, как точки, тире и взмахи флажков превращаются в слова.

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей приглашает детей разгадать загадку «исчезнувших слов» в программе «Могут ли стареть слова?». Малыши узнают, как слова исчезали из речи, и можем ли мы сегодня где-то встретить те самые «старые» слова.

Ивангородский художественный музей приготовил для своих посетителей творческую мастерскую — мастер-класс и интерактивное занятие «Сказки – краски», где познакомит с иллюстрациями сказок «Царевна-Лягушка», «Золотой Петушок», «Василиса Прекрасная», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», принадлежащими кисти художника Ивана Яковлевича Билибина. В качестве творческого задания на мастер-классе участники создадут свою аппликацию с семейной буквицей в стиле Билибина. Ивангород находится в пограничной зоне, для въезда в город необходим пропуск! Подробнее — на странице музея в ВКонтакте.

Для детей 8 – 11 лет музей-крепость «Корела» проведет интерактивную программу «Сапожник, портной. Кто ты будешь такой?» и познакомит со словами, связанными с традиционными ремеслами. Каждый получит возможность «примерить» на себя одну из старинных профессий и своими руками изготовить на память древнекарельский сувенир.

Музей «Домик няни Александра Сергеевича Пушкина» приглашает гостей заглянуть в гости к Арине Родионовне и принять участие в интерактивной программе «Кто не знает Пушкина?».

Музей «Дом царской кормилицы» в Тосно ждет всех желающих на игровой экскурсии «Всему название дано...», участники которой смогут освоить в деле старинные предметы быта, узнать их необычные названия, выполнить задания, чтобы найти спрятанный клад. А главное, самим попробовать создать новое слово — придумать название непонятному предмету и понаблюдать, как слово возникает.

Музей-усадьба «Рождествено» приглашает на литературную прогулку по усадебному парку «Непонятный ВокобаН», где нескучный экскурсовод поможет детям раскрыть секреты «азбучной радуги», «мизериколетеи», странных скороговорок и других удивительных обитателей мира слов.

Музей Александра Васильевича Суворова в Новой Ладоге ждет всех желающих на игровой программе «10 крылатых фраз Суворова».

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей на игровой экскурсии «Чему учат в неандертальской школе» покажет экспонаты родом из древнего каменного века, которые помогут участникам узнать о жизни пещерных мальчиков и девочек.

Музей истории города Волхова приготовил для ребят игровую программу «Как укротить 80 000 лошадей», главным героем которой станет инженер Генрих Осипович Графтио ― бывший хозяин дома, в котором расположен музей. Ребятам предстоит собрать и расшифровать научные слова, исследовать музейные экспонаты и даже провести физические опыты.

Для детей 11 – 13 лет Кингисеппский историко-краеведческий музей приготовил игровую программу «Летучие издания», где познакомит участников с серьезными, забавными и курьезными примерами использования листовок и поможет им составить собственные летучие послания.

Государственный дом-музей Николая Андреевича Римского-Корсакова в Тихвине приглашает ленинградцев на музейное занятие «Давно Вы мне не писали». На занятии в мезонине старого дома экскурсоводы вместе с гостями почитают письма, которые писали друг другу члены этой семьи и предложат участникам самим написать несколько строк на особой почтовой бумаге, обмакнув в чернильницу гусиное перо или ручку. Элегантный конверт в музее можно запечатать восковой печатью с оттиском, чтобы хранить письмо в семейном архиве, оберегая память вашего дома.

Выставочный зал «Смольный» в Санкт-Петербурге зовет принять участие в творческой мастерской «Рукописи, найденные на войне». Участвуя в мастер-классах, можно будет почувствовать себя настоящими исследователями и поработать с рукописями людей военного времени, вместе с экспертами обсудить, почему исследователей интересуют такие документы, и узнать, что они могут нам рассказать об истории военного времени.