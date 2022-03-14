Отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России
Стало известно, что «Ростелеком» и «МегаФон» отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне. Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком.
Операторы «Мегафон» и «Ростелеком» ранее планировали отказаться от услуг LINX из-за незначительного объема трафика.
«Ростелеком»:
«На работе с российскими интернет-ресурсами это никак не отразится. «Ростелеком» обеспечивает устойчивую работу цифровой инфраструктуры и сетей связи для надежного оказания услуг и сервисов всем категориям клиентов, включая доступ в интернет и обмен трафиком. Компания имеет резервы и альтернативные маршруты обмена трафиком с зарубежными площадками».
«МегаФон»:
«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов».
Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей.