Они делают Гатчину чище

Убирают во дворах

- С 2018 года Управление благоустройства и дорожного хозяйства содержит дворовые территории от Коннетабля до Въезда, – рассказывает старший мастер дорожного участка Павел Беляков. – Убираем механизированным и ручным способом. Территория разделена на 30 участков. За каждым участком закреплен один дворник. В среднем, один человек обслуживает 13 многоквартирных домов, а всего на этой территории около 400 многоэтажек.

- Значит, на центр и въезд Гатчины – 30 дворников?

- По штату у нас 42 уборщика дворовых территорий, но на сегодня не хватает девять человек. Есть еще две оперативные группы – ездят на «Газели» по дворам, убирают контейнерные площадки, которых у нас 88, собирают мусор, вычищают урны, убирают участки, где не хватает дворников, и выполняют комплексные уборки. У этих оперативных групп пятидневная (с восьми утра до пяти вечера) и семидневная рабочая неделя (с семи утра до семи вечера).

Дворники убирают территорию от крыльца дома до проезжей части и двор: зимой - от снега, от наледи, посыпают противогололедной смесью, убирают мусор во дворах и на контейнерных площадках. Летом подметают территорию, косят траву на газонах, осенью собирают листья граблями и с помощью воздуходувок.

Так что работа дворников – это тяжелый физический труд. Достаточно вспомнить уходящую зиму.

Крыльцо и сам подъезд – епархия управляющей компании.

Вывоз снега отсутствует в муниципальном задании, поэтому привлекаются подрядные организации. Раньше снег с дворовых территорий не вывозился, а только складировался в разрешенных местах. Летом 2021 года был заключен контракт с подрядной организацией, но уже в начале декабря стало понятно, что потребуются дополнительные силы. Поэтому администрация Гатчинского района выделила дополнительное финансирование на вывоз снега. За период с 24 ноября по 14 марта вывезено 117 тысяч куб. м, из них восемь кубометров – из дворов, с улично-дорожной сети и общественных пространств – 109 тысяч куб. м. К вывозу снега привлекали всех возможных подрядчиков, но организаций, готовых работать на территории Гатчины, ограниченное количество.

- Граждане часто жалуются, что не видят дворников у себя во дворах. Выражают недовольство качеством уборки. Это от нехватки рабочих рук – или дворники физически не успевают охватить всю территорию?

- Дворники работают с шести утра до трех часов дня, шесть дней в неделю, кроме воскресенья. С двухчасовым обедом. И в праздники, и в будни. И в дождь, и в снег, и в мороз. Работают у нас, в основном, люди пенсионного и предпенсионного возраста, и половина из них – женщины. Вместе с оперативной группой сейчас городские дворы убирают 33 человека. Многие раньше работали в сфере ЖКХ, они знают эту работу и выполняют ее качественно.

Жители должны понимать, что один человек не может прямо с самого утра убрать сразу всю территорию возле 13 многоквартирных домов. Поэтому кто-то, выходя рано утром из дома, видит не посыпанный песком или не очищенный от снега тротуар. Кто-то с неудовольствием замечает мусор возле баков. Мы работаем в соответствии с муниципальным заданием. Объем работы утвержден администрацией. Дворники стараются, по возможности, успеть все в течение дня. Бывает, что не успевают. Например, когда идут обильные непрекращающиеся снегопады или в переходный с зимнего на весенний период, когда еще нужно выполнять очистку от наледи, обработку противогололедными материалами и уже собирать мусор и окурки, которые жители выбрасывали в течение зимы из окон своих квартир и машин.

Каждую весну убираем «ковры» из окурков под окнами домов: ул. Чехова, 22/2, ул. Урицкого, 33, Инженерный переулок, 1, ул. Карла Маркса, 49, ул. Волкова, 1. Когда зима снежная – весна будет «богата» на мусор. Надо понимать, что везде и сразу не убрать то, что выкидывали всю зиму.

- У вас есть передовики производства?

- Большинство наших уборщиков работают хорошо. Особую благодарность за систематически добросовестный труд хочу выразить Светлане Михайловне Колодько. Она работает с 2018 года и очень качественно убирает дворы на ул. Изотова.

Также необходимо отметить работу уборщиков, которые с 2018 года трудятся на благо города: Галину Николаевну Пронину, Игоря Владимировича Кургана, Игоря Анатольевича Хабарова. Еще надо похвалить оперативную группу, в которую входит Игорь Геннадьевич Чутов и его напарник – Сергей Васильевич Потолов.

Водитель машины оперативной группы Денис Юрьевич Забранилов в сложный период пандемии, когда было много заболевших, проявил ответственность и заменил мастера и бригадира, выполняя их работу наряду со своими обязанностями.

А контролирует работу дворников, раздает инвентарь и спецодежду бригадир – Татьяна Геннадьевна Лисовская. Она работает дольше всех – с 2014 года.

- Сколько получает дворник?

- Зарплата уборщиков дворовых территорий – от 23 тысяч рублей. Плюс премиальные. К примеру, в январе 2022 года те, кто работали без выходных в связи с производственной необходимостью, получили 40 тысяч рублей. Мы приглашаем на работу тех, кто не боится физического труда и может нести эту нагрузку по состоянию здоровья.

Убирают в городе

…Мастер участка городского хозяйства Гатчинского УБДХ Михаил Дамм отмечает отличную работу уборщиков городских территорий. Юрий Николаевич Михальков оперативно и качественно убирает улицу Достоевского и прилежащие участки. Сергей Васильевич Петров следит за порядком на бульваре «47 регион» и на Въезде.

Городские территории - это улицы от проезжей части (от поребрика) до многоквартирного дома, а также городские пространства – скверы, бульвары, площади. Дворники подметают, чистят тротуар от снега и льда, посыпают песком, собирают мусор, вычищают урны, в том числе и на остановках. Уборщики городских территорий убирают всю улично-дорожную сеть Гатчины, включая Аэродром, но содержание дворовых территорий на Аэродроме и в Мариенбурге – в зоне ответственности другого предприятия.

С мая 2021 года в муниципальное задание на содержание включен I этап Аэропарка. Это территория с высокой интенсивностью движения населения, и она очень полюбилась вандалам. II и III этапы Аэропарка пока еще убирает подрядная организация.

Городские территории убирает 21 дворник. Также к уборке привлекаются рабочие зеленого хозяйства и дорожные рабочие, пока у них не начался сезон.

Гатчинское УБДХ приглашает на работу уборщиков городских территорий. Вакансии есть всегда.

Гатчинские дворники без работы не останутся. В преддверии профессионального праздника сотрудников жилищно-коммунального хозяйства хочется напомнить согражданам: чисто не там, где все время убирают, а там, где не мусорят.

Екатерина Дзюба