"Сахарный" ажиотаж спадает

По данным мониторинга, проводимого комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, в марте спрос на сахар, соль и гречку вырос почти в три раза. Если обычно в регионе покупали не более 40 тонн сахара в день, то в марте максимальный объем был установлен на уровне 118 тонн в день.

«Сегодня спрос на сахар еще высокий, но уже точно не ажиотажный – на уровне 49 тонн в день. По информации наших торговых сетей, запасы сахара, соли и гречки пополняются ежедневно и распределяются по торговым объектам. Средняя цена на сахар в регионе составляет 76,6 рублей за килограмм. В целом в Ленинградской области созданы товарные запасы продовольственных товаров первой необходимости на месяц», – отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что российские производители сахара производят его в достаточном количестве, и с учётом принятия решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, никаких перебоев с этой продукцией не ожидается.

Запасы подгузников, предметов гигиены, бытовой химии в Ленинградской области также регулярно пополняются, и в днях торговли, с учетом текущего уровня спроса, их достаточно более чем на 50 дней. «Нет никакого риска, что будет дефицит. А то, что где-то появляются опустевшие полки – здесь вопросы логистики, перестройки цепочек поставок. Это действительно существует. В этих товарах есть импортная составляющая, поэтому для того, чтобы перенаправить поставки и закупки, требуется определённое время», – прокомментировал Виктор Евтухов.