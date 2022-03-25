Область ждет волонтеров благоустройства

До 1 апреля продолжается регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. Голосование пройдёт 15 апреля-30 мая, а помочь с его проведением приглашают волонтеров. На платформе www.dobro.ru зарегистрировалось уже больше 150 человек.

Как отметили в комитете по ЖКХ Ленинградской области, добровольцы ― одна из ключевых сил развития любого города. Это неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг было комфортным и удобным для всех. Задачей волонтеров в нашем регионе станет информирование жителей о проектах, которые выносятся на голосование, и об участии граждан в формировании комфортной городской среды.

В перечне — общественные пространства во всех районах Ленинградской области. На платформу для голосования вынесут 25 проектов благоустройства парков и скверов, набережных и площадей, многофункциональных детских и спортивных пространств в населённых пунктах региона. Проекты, которые выберут жители, будут реализованы в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».