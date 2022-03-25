Открытый диалог со старостами о пожарной безопасности

К участию в сборе были приглашены старосты сельских населенных пунктов, Главы администраций городских и сельских поселений, представители отраслевых комитетов Правительства Ленинградской области, противопожарная служба Ленинградской области, представители некоммерческих организаций в области обеспечения пожарной безопасности и коммерческих организаций, работающих в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Участники обсудили вопросы, связанные с подготовкой к пожароопасному сезону,важностью инициативного бюджетирования как механизма поддержки местных инициатив, участия жителей региона в решении вопросов местного значения, а также организации работы с населением в области обеспечения пожарной безопасности.

Обсуждение актуальных вопросов проходило в формате открытого диалога: работал секретариат, который принимал вопросы от участников сбора в письменном виде, в зале были установлены микрофоны для обращения к выступающим.

Особое внимание было уделено важности непрерывной комплексной профилактической работы, создания добровольных пожарных объединений и добровольных народных дружин в населенных пунктах Ленинградской области.

В очередной раз старостам было рекомендовано донести до жителей информацию об опасности сжигания сухой травы и бытового мусора, а также серьёзности последствий, к которым может привести несоблюдение данных правил.

Высоко была отмечена работа инициативных граждан в населенных пунктах, при непосредственном участии которых приводятся в надлежащее состояние источники противопожарного водоснабжения, появляются пожарные щиты. Также они проводят активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, в том числе по привлечению их в добровольцы.

Председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев отметил чрезвычайную важность работы старост в содействии обеспечению пожарной безопасности. Немалую роль в этом играет доверительное отношение с жителями, знание их потребностей и актуальных вопросов.

Особенно активно себя в этом направлении проявили Иссадское поселение Волховского района, Севастьяновское поселение Приозерского района и Никольское поселение Подпорожского района. Также перед участниками с презентацией своей дружины выступили Юные пожарные Волосовского района.

В рамках сбора председатель Комитета правопорядка и безопасности Вячеслав Рябцев и начальник Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы Алексей Акуленко наградили наиболее отличившихся граждан региона в области обеспечения пожарной безопасности. Все они вносят наибольший вклад в развитие противопожарной пропаганды, а также привлекают внимание общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности. Среди награжденных - староста д. Большево Гатчинского района Светлана Протасова.