Кащенко «заминировали»

23 марта в Войсковицкий отдел полиции поступило сообщение от заместителя главного врача больницы им. Кащенко о том, что на корпоративную электронную почту медучреждения в Никольском пришло письмо с текстом: «Все помещения в больнице заминированы».

На место была направлена следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, эксперт. При осмотре здания и периметра больницы взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

24-го марта также в Войсковицкий отдел по телефону «02» позвонил замначальника учебного комплекса «Россеть» Ленэнерго и сообщил об электронном письме. На почту учебного комплекса в Терволово пришло такое сообщение: «На станции взрывчатка. Пришло время умирать». Сообщение сотрудники прочитали только на следующий день, так как оно было прислано после рабочего дня. Персонал осмотрел помещения и никаких подозрительных предметов не обнаружил. Всех эвакуировали. На место прибыла оперативная группа, которая тоже ничего не нашла.

По фактам ложных сообщений о заминировании возбуждены уголовные дела.