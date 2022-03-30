В Гатчине можно будет проверить тонометр
В рамках Всемирного дня здоровья, в период с 6 по 8 апреля, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!».
В гатчинском филиале ФБУ «Тест-С.-Петербург» (ЦСМ Росстандарта) акция будет проводиться 6 апреля с 9:00 до 15:30.
В дни акции специалисты Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением. Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.
«Недавняя глобальная пандемия наглядно продемонстрировала важность заботы о своем здоровье. Постановка верного диагноза основывается, в том числе, и на результатах измерений и показаний медицинского оборудования. Достоверность и точность этих измерений, в свою очередь, во многом зависит от метрологического обеспечения», - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Акция стартовала четыре года назад, за это время более 16000 человек смогли проверить свои тонометры, при этом по статистике 10% из них оказались непригодными для эксплуатации. Стоит отметить, что на основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья.
Адрес проведения акции: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42-а (Деловой центр «Атриум»). Телефон для справок: 8 (81371) 3-31-01.
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