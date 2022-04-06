Весенний призыв: старт дан

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2022 года 134 500 человек. Документ опубликован на официальном портале правовой информации:

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», — говорится в указе. Из Ленинградской области планируется призвать около 1500 человек.

«Призывники не будут направляться ни в какие горячие точки, а завершившие службу срочники будут уволены в запас и отправлены к местам проживания», ― отметил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

Военный комиссар г. Гатчины Евгений Жиленко подчеркнул, что большинство гатчинских призывников будут служить в Ленинградской области. Часть отправится на Северный флот, часть – в Москву, в том числе в Кремлевские войска, часть – в ВДВ. Тот, кто имеет одного ребенка или родителей преклонного возраста, будет служить как можно ближе к дому.

Во всех муниципальных районах и городском округе Ленинградской области приступили к работе призывные комиссии, врачи готовятся к проведению медицинского освидетельствования новобранцев.

Первая отправка назначена на 11 мая. Срок службы остается неизменным и составляет один год. Несмотря на снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на всех этапах призывной кампании будут продолжены мероприятия по нераспространению COVID -19 среди военнослужащих срочной службы.

Екатерина Дзюба