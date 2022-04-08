Регион поддерживает семьи погибших военных
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о выплатах семьям военнослужащих и сотрудников Росгвардии из региона, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР.
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Согласно документу, единовременная выплата составит 2 000 000 рублей. Средства будут предоставлены в равных долях членам семей: супругам, детям и родителям.
Единовременная денежная выплата, установленная настоящим постановлением, производится за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области.
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