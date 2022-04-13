В Рождествено обнаружен фундамент дворца сына Петра I?
Подвальные помещения в усадьбе Рождествено также приносят сюрпризы. О том, как идет реставрация в усадьбе «Рождествено», рассказал на своей страничке в соцсетях заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Рубрики: Культура
- При понижении уровня пола цокольного этажа исполнители работ обнаружили фундаменты, отличающиеся от оснований нынешней постройки, - рассказывает Владимир Цой. - Прибывшие по просьбе реставраторов археологи подтвердили, что обнаруженные валунные фундаменты относятся к более ранней постройке. Они частично перерезаны бутовыми фундаментами усадьбы, но сохранились достаточно неплохо.
Одна из версий - реставраторы столкнулись с фундаментом ранее существовавшего деревянного дворца Алексея Петровича, сына Петра Великого. Исследования продолжаются.
Реставраторы планируют сохранить фундаменты и обеспечить возможность их показа посетителям.
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