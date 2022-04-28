Диспетчер – центр «Скорой»

- Надежда Владимировна, когда сложнее работать – сейчас или в 80-е?

- Сейчас, конечно, сложнее. Население растет, а количество бригад «скорой» особенно не увеличивается. У нас очень много обращений, а в пандемию их количество увеличилось раза в четыре. Звонки шли бесконечно. Разрывались все три телефона: «03», «112» и стационарный. Нагрузка была колоссальная. Народ был напуган. А когда число заболевших в стране достигло шестизначных цифр, на нас обрушился шквал звонков. При этом количество диспетчеров не увеличилось – так и работали вчетвером в смену: два человека – на Гатчину и два – на район.

- На что вызывают обычно – кроме ковида?

- Всегда «популярны» сердечно-сосудистые заболевания, боли в животе, несчастные случаи, ДТП, пожары – даже если нет пострадавших, но могут быть. По поводу уличных случаев часто вызывают. Во время пандемии много болело детей, не справлялись без нас с высокой температурой в омикрон.

- Должность диспетчера подразумевает медицинское образование?

- Диспетчером должен быть человек, хорошо знающий район, и, конечно, медик. Мы же задаем много уточняющих вопросов. Вызывают «скорую», говорят: «Мне плохо». Мы должны выяснить, насколько плохо, чтобы выбрать неотложную или экстренную помощь. Если есть свободные бригады, мы отправляем машину сразу. А во время пандемии мы не могли себе позволить такую «роскошь»: мало ли, поступит вызов на тяжелый случай – надо было координировать.

Гражданам не стоит обижаться на вопросы диспетчера: мы должны узнать симптоматику. Например, звонят и говорят: «Плохо с сердцем». Как именно плохо? Может просто колоть, может быть боль давящая, загрудинная – тут уже сразу настораживаешься, выясняешь, впервые такой приступ или были уже.

Когда у человека судороги, стараемся отправить бригаду сразу. На инсульты (головная боль, рвота, головокружение, онемение конечностей, нарушение речи) тоже машина в первую очередь отправляется.

- Бывает, что вы просто консультируете?

- Да. Особенно часто приходилось давать советы во время пандемии. Народ был напуган, и нам даже с температурой 37 постоянно звонили. Мы давали рекомендации, что принять. Просили перезвонить, если не поможет.

- Претензии выслушиваете часто?

- Не то слово. Бывает, мы вызов приняли, и люди начинают названивать, торопить, скандалить. Некоторые переходят на крик. Мы делаем все от нас зависящее, но нередко машины отправляются слишком далеко и не могут вернуться быстро. В компьютере у нас видно, где какая бригада. Мы стараемся направлять по вызову тех, кто поближе.

А в выходные начинают звонить с перепоя – жаловаться на судьбу и самочувствие. Случается телефонное хулиганство. Или на улицу «скорую» часто вызывают, мы незамедлительно приезжаем – а там уже никого нет.

Однако много и благодарностей по поводу работы линейных бригад – люди звонят и искренне благодарят. Мы передаем все благодарности руководителю – для поощрения сотрудников.

- У вас ведется запись разговоров?

- Да, телефон с определителем, и запись ведется. Во избежание многократных повторений одних и тех же вопросов мы советуем звонить нам с городского номера – «03» или с мобильного – «103». Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу на «112» идет через оператора в Кировске. Туда звонит вся область, они крайне загружены и когда принимают звонок, должны выспросить все данные, начиная с города и района, – и больного, и того, кто вызывает. И когда звонок переводят на нас, человек опять должен все повторять. Это раздражает. Мы объясняем, для чего это нужно: чтобы понять, кого отправлять, нужна ли реанимационная бригада.

Поэтому лучше всего звонить в гатчинскую «скорую помощь» на стационарный телефон: (81371) 2-26-27.