Виртуальный «жених»

22-го апреля в Вырицкий отдел полиции обратилась 52-летняя жительница Вырицы, работающая в Петербурге, медик. В социальной сети «Одноклассники» в сентябре прошлого года она познакомилась с мужчиной по имени Алекс. Завязалась переписка и интернет-роман. Войдя в доверие к даме, злоумышленник попросил ее перевести ему деньги – для оформления срочного отпуска, который они должны были провести вместе.

Женщина перевела ему на одну банковскую карту 100 тысяч рублей, на другую – 185 тысяч. Потом суммировала и поняла: ущерб составил 285 тысяч рублей. Жених растворился в Сети.

По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.