Виртуальный «жених»
Что-то вроде брачного афериста было замечено в Сети. Доверчивая женщина поплатилась рублем. Никаких многоходовых комбинаций не потребовалось: он просто попросил ее перевести ему деньги. И был таков.
Рубрики: Криминал
22-го апреля в Вырицкий отдел полиции обратилась 52-летняя жительница Вырицы, работающая в Петербурге, медик. В социальной сети «Одноклассники» в сентябре прошлого года она познакомилась с мужчиной по имени Алекс. Завязалась переписка и интернет-роман. Войдя в доверие к даме, злоумышленник попросил ее перевести ему деньги – для оформления срочного отпуска, который они должны были провести вместе.
Женщина перевела ему на одну банковскую карту 100 тысяч рублей, на другую – 185 тысяч. Потом суммировала и поняла: ущерб составил 285 тысяч рублей. Жених растворился в Сети.
По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.
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