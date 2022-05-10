Дорога жизни — в новом мультимедийном проекте

Кобоно-Кареджский порт был построен для обслуживания единственной трассы, связывавшей блокадный Ленинград с Большой землей, — ледовой части Дороги жизни.

Нечеловеческими усилиями за короткий промежуток времени с марта по август 1942 года был построен полноценный порт, состоявший из 7 длинных пирсов, и железнодорожный узел из трех станций. Низкий уровень воды в Ладоге позволил расположить порт по берегу озера и не только от Кобоны до Кареджской косы, но и на самой косе, чтобы уменьшить расстояние до противоположного берега.

Макет изображает инфраструктуру Кобоно-Кареджского порта, рельеф местности отражен на период конца 1942 - начала 1943 годов, когда движение шло как по льду Ладожского озера, так и по воде. Для наглядности объекты скомпонованы в разных масштабах: генплан территории, дороги, железнодорожные пути и причалы — в масштабе 1:600, деревня Кобона с сооружениями (жилые дома, собор, маяк) — 1:300.

Общая площадь макета составляет около 10 квадратных метров.

Дополняет макет мультимедийная часть. На экран над макетом проецируются видеоролики, которые позволят представить, как проходила эвакуация населения из блокадного Ленинграда, как в город доставлялись грузы.

Фильм как бы продолжает перспективу макета, раскрывая горизонт военных действий перед зрителями. Вдалеке в небе пролетают немецкие самолеты, атакуя эшелоны с продовольствием. Зенитки с берега им противостоят. По дороге ездят машины, стоят ледянки и укрытые снегом зенитки в шахматном порядке.