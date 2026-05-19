Юрий Шишкин назначен главным врачом Гатчинской КМБ

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков представил коллективу Гатчинской КМБ нового главного врача – Юрия Михайловича Шишкина.

Юрий Шишкин окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова по специальности «Лечебное дело» и ординатуру по организации здравоохранения. Служил в Воздушно-десантных войсках, возглавлял городскую дезинфекционную станцию Санкт-Петербурга и городскую больницу № 9. В 2024–2025 гг. возглавлял комитет здравоохранения Петербурга; в июне 2025 года был назначен советником губернатора Санкт-Петербурга.

Работая в Северной столице, Юрий Михайлович активно участвовал в развитии здравоохранения города, реализации программ профилактики заболеваний, лекарственного обеспечения и пропаганды здорового образа жизни. На посту главного врача городской больницы № 9 Юрий Шишкин проявил себя как талантливый руководитель, понимающий задачи и потребности каждого звена медучреждения и проводящий результативную политику.

Опыт и организаторские способности нового главврача Гатчинской КМБ, безусловно, послужат дальнейшему развитию клиники и на благо гатчинского здравоохранения в целом.