Дружногорскому «Розыгрышу» - 10 лет!

Вместе с героями спектакля «Французские каникулы» вы познакомитесь с этой удивительной страной, а заодно и с театральной студией «Розыгрыш», которой в этом году исполнилось 10 лет.

Коллектив начал свою деятельность в 2011 году, когда его руководитель - Александра Козявина (Алексеева) была еще студенткой колледжа культуры и искусства. Она решила организовать в Дружногорском Доме культуры творческое объединение. Ребята танцевали, пели, ставили этюды. К концу 2011 года, получив признание зрителей, коллектив стал называться «Розыгрыш». Со временем выбрал свое основное направление – театральная клоунада.

Десять лет пролетели быстро. Были успехи и разочарования, но коллектив фонтанировал идеями. На своем первом юбилее ребята решили показать яркий и красивый спектакль «Французские каникулы».

Перед началом концертной программы гостей в фойе ждали яркие персонажи, фотовыставка о жизни коллектива, развлечения для детей и фотозоны. Открытие юбилейного вечера началось с «Французских каникул». А потом творческие номера чередовались с теплыми и душевными поздравлениями гостей. Зрителям был показан видеоролик о жизни коллектива.

С 10-летним юбилеем театральный коллектив «Розыгрыш» поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов, руководители Дружногорского поселения Ирина Моисеева и Игорь Отс, Совет депутатов Дружногорского поселения. Руководитель коллектива Александра Козявина и коллектив были награждены почетной грамотой Законодательного собрания Ленобласти за высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры Дружногорского городского поселения.

Директор Дружногорского КДЦ Евгений Ухаров в своем поздравлении высказал искренние слова признательности коллективу за труд, энтузиазм и умение дарить людям радость и хорошее настроение.

Поздравить юбиляров пришли коллеги-педагоги, родители воспитанников и, конечно, выпускники – те, кто провел в коллективе свое детство и юность. В адрес наставника и ее воспитанников прозвучало много добрых слов и пожеланий - вдохновения, энергии, бодрости, успехов и новых творческих достижений.

Пусть вам сопутствует удача и сопровождают бурные аплодисменты благодарных зрителей!

А.Е. Кулькова, зав. Дружногорской поселковой библиотекой