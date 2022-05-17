Мама знаменитого Алеши из Белгородской области рассказала, как воспитать настоящего патриота

Первоклассник Алеша из Белгородской области каждый день после школы дежурит на своем посту - встречает и провожает идущие мимо колонны военной техники. Военные благодарно жмут ему руку.

Маленький мальчик в шлеме танкиста буквально за несколько часов стал звездой Рунета и героем новостных сюжетов. С бесхитростной улыбкой он рассказывает журналистам о своем детском желании - поприветствовать военных и поддержать их, ведь "они далеко от дома, и им грустно". Популярность, обрушившаяся на семью буквально за одну ночь - "утром проснулись знаменитыми", Алеше не интересна. Он продолжает поднимать военным настроение. А вот его мама признается, что немного подустала от внезапной славы.

- Алексей бегает к дороге каждый день, как на работу, - рассказывает Юля. - Сначала мы относились к этой "работе" с опаской, людей мимо много разных проезжает, на лбу у них не написано, с какими они помыслами. Потом привыкли.

- Но контроль, конечно, никто не отменял, - говорит бдительная мама, поглядывая в окно.

- Вот опять идет колонна, Алексей стоит на своем месте, только уже с друзьями, сегодня их трое, - докладывает она со своего "мамского" поста. - Ой, кто-то остановился. Машина с флагом, все побежали к ней, обнимаются.

- Вам бинокль надо, - подсказываю.

- Нам уже подарили, - смеется Юля. - Тут недалеко, метров 30 до дороги.

Пока мы разговариваем про Алешкины мечты - быть военным, и не просто военным, а генералом, он успевает прибежать домой и доложить обстановку.

- Тебе балаклаву подарили? - спрашивает мама. "Да!" - с восторгом кричит он. "А еще руки пожали", сообщает Алексей и несется обратно на свой пост.

Юля говорит, что Алеша - обычный ребенок. Любит читать, особенно добрые сказки. Любит учиться. Вместе со старшим братом помогает родителям по хозяйству - убраться в комнате, помыть посуду, запустить стиральную машину.

- Он три месяца бегал к дороге, - рассказывает Юля. - Сначала колонны шли часто, потом раза два-три. В день, когда я решила снять видео (на память), они снова пошли. Алексей с самого утра бегал к дороге так, что мне казалось, он сотрет ноги. Я даже отругала его.

Юля сняла сына, отправила ролик мужу и подруге. Знакомая девушка-блогер, увидев ролик, попросила у Юли разрешения к 9 мая разместить видео с песней в своем исполнении. Она согласилась.

- Сейчас немножко не хватает патриотизма, в школах о нем совсем молчат, - считает Юля. - Мы рассказывали нашим мальчикам про войну, про борьбу с фашизмом, про нацизм.

Юлина прабабушка прошла через страшные пытки концлагеря. В самом начале войны погиб прадедушка.

- Он дошел до Саратова, потом их войска стали перекидывать обратно, - говорит Юля. - Они были почти на пороге дома, когда попали под авиаобстрел. Погибли все. Он считался без вести пропавшим, как и его братья. Пять лет назад благодаря рассекреченным документам нам удалось найти его. Оказалось, что он похоронен в братской могиле под Томаровкой.

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Спрашиваю у Юли: как сегодня воспитать человека?

- Наверное, надо с пеленок учить уважать взрослых, держать слово, понимать, что такое родина, любить ее, - размышляет она. - Сегодня родители очень опекают своих детей. А нужно стараться разглядеть стержень в ребенке. Страх, что ребенок где-то поранится, ударится - лишний. Потом вырастают тепличные дети. Как тепличный ребенок поведет себя в сложной ситуации? Тяжеловато ему будет, он будет стараться искать привычную зону комфорта. А те, у кого есть стержень, пусть через слезы, но преодолеют себя. Мне кажется, мамы ребят, которые сейчас в зоне спецоперации, понимают это и гордятся этой "нетепличностью".

Татьяна Владыкина

«Российская газета» https://rg.ru/2022/05/16/reg-cfo/mama-znamenitogo-aleshi-iz-belgorodskoj-oblasti-rasskazala-kak-vospitat-nastoiashchego-patriota.html

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости