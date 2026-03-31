Корюшка идёт!

Рыболовные предприятия Ленобласти сегодня выставили первые в этом сезоне мережи в Ладоге, в устье Волхова.

О старте корюшковой путины сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Активный ход рыбы ожидается к середине апреля. Теплая весна благоприятствует лову. В прошлом сезоне наши предприятия выловили 1038 тонн — 61,1% от общего объема в стране. Корюшка — один из узнаваемых символов Ленинградской области. Фестиваль «Корюшка идёт!» состоится в Новой Ладоге 16 мая», — отметил Александр Дрозденко.