Корюшка идёт!
Рыболовные предприятия Ленобласти сегодня выставили первые в этом сезоне мережи в Ладоге, в устье Волхова.
О старте корюшковой путины сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Активный ход рыбы ожидается к середине апреля. Теплая весна благоприятствует лову. В прошлом сезоне наши предприятия выловили 1038 тонн — 61,1% от общего объема в стране. Корюшка — один из узнаваемых символов Ленинградской области. Фестиваль «Корюшка идёт!» состоится в Новой Ладоге 16 мая», — отметил Александр Дрозденко.
