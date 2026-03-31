Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Ленобласть и Куба — расширяют сотрудничество

Порты Ленобласти продолжают работу. Первой партией помощи для Кубы станет партия медицинских расходников для службы скорой.

Рубрики:  Общество

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с вице-премьером, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Пересом-Оливой Фрагой. 

«На Санкт-Петербургском экономическом форуме намерены подписать меморандум, чтобы напрямую помогать республике.

Обсудили сегодня наши портовые возможности для поддержки. Первой партией помощи станет партия медицинских расходников для службы скорой.

Вице-премьер Кубы поблагодарил за доставку первого танкера с нефтью, прорвавшего энергетическую блокаду Кубы: накануне «Анатолий Колодкин» доставил из Приморска в порт Мариэль 730 тыс. баррелей нефти», — отметил глава региона.