Ленобласть и Куба — расширяют сотрудничество
Порты Ленобласти продолжают работу. Первой партией помощи для Кубы станет партия медицинских расходников для службы скорой.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с вице-премьером, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Пересом-Оливой Фрагой.
«На Санкт-Петербургском экономическом форуме намерены подписать меморандум, чтобы напрямую помогать республике.
Обсудили сегодня наши портовые возможности для поддержки. Первой партией помощи станет партия медицинских расходников для службы скорой.
Вице-премьер Кубы поблагодарил за доставку первого танкера с нефтью, прорвавшего энергетическую блокаду Кубы: накануне «Анатолий Колодкин» доставил из Приморска в порт Мариэль 730 тыс. баррелей нефти», — отметил глава региона.
