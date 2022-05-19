В вузах ― больше бюджетных мест

«Всего в 2023/2024 учебном году бесплатное обучение смогут начать более 590 тысяч студентов. Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тыс. мест. На втором месте — педагогические науки, здесь выделено более 75 тыс. мест. Также в топ-3 вошли общественные и медицинские направления. По ним между вузами распределено более 68 тыс. и 53 тыс. бюджетных мест соответственно», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В Ленинградском государственном университете им. А.С. Пушкина также увеличивают число бюджетных мест. В этом году для поступающих их уже 1430, в следующем количество вырастет до 1481.