Надёжная защита от кротов

Здесь традиционные народные заговоры и ритуалы не помогут. Нужны более эффективные и действенные способы борьбы с незваными гостями. Одним из них является специальная сетка от кротов, заказать которую в любом объеме и количестве можно в торговой компании «Бикра». Сетка обладает рядом преимуществ в сравнении с другими средствами борьбы с вредителями. Она абсолютно безопасна для жильцов частного дома, служит долго и отпугивает кротов без необходимости их истребления.

Методы борьбы с кротами

Незваные гости на участке, уничтожающие весь урожай, являются головной болью с момента, когда человечество начало заниматься земледелием. На протяжение тысячелетий люди стараются изобрести разные средства и механизмы борьбы с грызунами, среди которых особо опасными считаются кроты. Сегодня существует множество способов защиты от этих назойливых животных, среди которых можно выделить:

- ультразвуковое отпугивание;

- контактные/пищевые яды;

- зловонные запахи;

- капканы.

Каждая из перечисленных методик имеет свои преимущества и недостатки. Например, ультразвуковое отпугивание требует приобретения специальных установок, которые обходятся недешево. А радиус действия таких устройств невелик. Некоторые домовладельцы пропускают в грунт электричество, пытаясь истребить назойливых животных, но создавая опасность самим себе и членам семьи.

Наиболее безопасным, дешевым и практичным средством борьбы с кротами сейчас считается специальная сетка, позволяющая создавать на участках для грызунов непреодолимый барьер.

Проверенное рабочее средство

Геосетка против кротов (подробности: https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geosetka/) выпускается в рулонах и устанавливается в соответствии с действующими рекомендациями. Прежде всего, домовладелец должен снять поверхность почвы. После этого выполняется раскладывание участка. Подобное заглубление позволяет добиться прочности и надежности такого ограждения.

Производится геосетка на основе жесткого полимера, с 9-миллиметровыми ячейками. Благодаря таким ячейкам корни сельскохозяйственных или садоводческих культур развиваются беспрепятственно. Также через ячейки легко передвигаются дождевые черви.

Следовательно, геосетка не представляет никакой опасности для экологии. При этом стоимость рулонов такой сетки значительно ниже, чем всех вышеперечисленных устройств или изделий для борьбы с кротами.