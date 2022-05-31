Страшная находка в парке «Сильвия» в Гатчине

…Согласно архивным документам, с октября 1941-го по январь 1944-го в Гатчине находился штаб немецкой полиции безопасности. Возле парка «Сильвия» оккупанты устроили тюрьму – на Красноармейском проспекте, 17 и 19. А в парке велись расстрелы… Мы знаем, что в «Сильвии» были расстреляны 25 комсомольцев-подпольщиков, и на месте расстрела теперь мемориал. Но это была далеко не единственная казнь: гатчинские поисковики начали большую работу по поиску останков и установлению личностей погибших.

Как рассказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев, все началось в прошлом году, когда Следственный комитет нашел архивные документы, свидетельствующие, что в «Сильвии» проводились расстрелы военнопленных и мирных жителей.

- Мы начали проверять. После большой совместной работы со Следственным комитетом и Гатчинским музеем-заповедником были предположительно установлены места некоторых захоронений. Но все не так просто, как может показаться. Разведка открыла нам немного другие участки. Начали разрабатывать первую точку, как вдруг совершенно из другого квадрата меня подзывает мой коллега и показывает на металлическую пластину. Мы ее извлекли, и вот тут началось… Останки начали показываться с каждым взмахом лопаты и пошла медленная зачистка с пристальным вниманием.

Первыми в яме оказались женщины и мужчины-военнопленные. На верхнем слое были найдены бутылки из-под коньяка. Наверно, карателям требовалось «расслабиться» после кровавого дела.

В первой яме обнаружили десять человек: трех женщин и семь мужчин. У одной женщины голова была замотана платком, в спрятанном кулоне – крестик с датой «2 марта 1911 года» с инициалами. Скорее всего, с крещения. Вторая женщина была в черном зимнем пальто с парой ложек.

Двое мужчин – военнопленные. Благодаря найденным наградам и медальону поисковики установили, что один из них был командиром полка в чине подполковника. Расстрелян в конце февраля 1942 года.

Имя второго расстрелянного удалось узнать сегодня. Это Кузьменко Иван Федорович, 1915 года рождения, место рождения - Житомирская область, д. Чаповичи, красноармеец, адрес родственников: Кузьменко Вера Даниловна, Ленинград, Московский проспект, 64, кв 10. В прочтении медальона помогли Олег Гусев, Евгений Халамов и Светлана Жукова. Начался поиск родственников красноармейца.

29 мая поисковики начали поднимать останки. Работа кропотливая. Вынимая из земли кость за костью, поисковики пытаются собрать скелет. Находят и личные вещи.

- По состоянию зубов мы определили возраст одного из захороненных – около 30 лет. Из личных вещей при нем был карандаш, – рассказывает Андрей Клементьев. – Фашисты зверствовали. Перед расстрелом людей пытали. Мы видим сломанные руки и ребра, выбитые зубы, проломленные височные кости. Точку в этих пытках ставил выстрел из пистолета. В лоб.

…Для разведки поисковики используют щуп, лопаты и металлоискатели, с помощью которых находятся гильзы. Это помогает точнее определить место расстрела. Пока одни занимаются эксгумацией, другие раскапывают новую яму. Сделали пробный шурф – нашли длинный провал. Сделали еще три шурфа. Прокопали – нашли фрагменты обуви. Ниже уходят кости… К концу воскресенья поисковики нашли останки еще четверых.

- Нам предстоит огромная работа, – говорит Андрей Клементьев. – Найдено действительно массовое захоронение, и сколько мы здесь отыщем останков, сказать трудно. Каждая яма уникальна. Мы будем здесь работать точно один год, а дальше будет видно.

…По факту обнаружения места захоронения советских граждан, расстрелянных в период фашистской оккупации в парке «Сильвия», следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области проводится доследственная проверка. По завершении осмотра местности следователями запланировано проведение судебно-медицинских, генетических экспертиз для установления давности и причин смерти погибших.

Сотрудниками следственного управления совместно с членами Консультативного совета изучаются архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения. В составе Совета работает группа по координации поисковой и историко-архивной деятельности и восемь следственных групп в следственных отделах по г. Гатчине, Луге, Кировску, Тосно, Сосновому бору, Волхову, Кингисеппу и Волосово совместно с семью поисковыми отрядами.

Работа следственного управления СК России по Ленинградской области, направленная на увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне, будет продолжена.

Екатерина Дзюба

Фото Следственного комитета