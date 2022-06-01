В России на 10% проиндексированы пенсии, соцвыплаты и зарплаты

Доставка проиндексированных пенсий начнется с пятницы

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня проиндексируют на 10%. Размер прибавки для каждого получателя индивидуален, в среднем выплаты увеличатся на 1760 рублей - до 19 360 рублей.

Речь идет о страховых пенсиях по старости, пенсиях по инвалидности, по потере кормильца, выплатах по государственному пенсионному обеспечению и социальных пенсиях.

Размер прибавки для каждого пенсионера индивидуален, но после индексации средняя величина пенсии в России составит почти 20 тысяч рублей

"По поручению президента пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10%. Это решение позволит увеличить доходы 35 млн неработающих пенсионеров. Все необходимые документы для индексации будут оперативно подготовлены, чтобы Пенсионный фонд уже в июне начал выплаты в увеличенном размере", - подчеркнул глава минтруда Антон Котяков.

Пенсионный фонд начнет доставку пенсий с учетом индексации уже с 3 июня.

Социальные выплаты для 15 млн россиян вырастут на 10%

До 13 919 рублей увеличится с 1 июня прожиточный минимум в России. Он так же, как и пенсии, будет проиндексирован на 10%. Таким образом, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров - 11 970 рублей, для детей - 13 501 рубль.

К величине прожиточного минимума привязан размер ряда пособий и выплат, поэтому новая индексация позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн российских граждан.

Так, к прожиточному минимуму привязаны:

- выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

- "детские" пособия (на детей в возрасте 3-7 и 8-17 лет);

- федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.

Кроме того, прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении различных социальных выплат.

Индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит де-факто поднять зарплаты примерно четырем миллионам российских граждан

С 1 июня также на 10% - до 15 279 рублей - увеличится и МРОТ. Это позволит поднять зарплаты примерно четырем миллионам граждан России.

Пенсии по потере кормильца будут платить дольше

Пенсионный фонд России (ПФР) будет автоматически продлевать до 1 сентября выплату страховых пенсий по потере кормильца подросткам 18 лет и старше, которые окончили школу или колледж. Такой порядок вступает в силу с 1 июня.

По действующей ранее норме у выпускников школ, которым 18 лет исполняется летом, выплата пенсии по потере кормильца прерывалась и восстанавливалась только после поступления в колледж или вуз.

Теперь же, если девушка или молодой человек закончили свое обучение по программам среднего или основного общего образования и достигли возраста 18 лет, они будут получать пенсию до 1 сентября того года, когда закончили обучение.

Кроме того, после 1 сентября получатели страховых пенсий по потере кормильца по-прежнему смогут рассчитывать на выплаты, если подтвердят поступление в университет или колледж. При условии, что они не будут официально трудоустроены, граждане будут получать такие выплаты до окончания учебы, но не дольше чем по достижении возраста 23 лет.





"Российская газета" https://rg.ru/2022/06/01/v-rossii-na-10-proindeksirovany-pensii-socvyplaty-i-zarplaty.html





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