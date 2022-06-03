Ленинградский медицинский отряд начинает действовать

«Слаженная работа точно и в срок, так я могу оценить наши действия на подшефной территории в Донецкой Народной Республике», – прокомментировала организацию помощи вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Сейчас ленинградский медицинский городок разворачивается на площадке больницы № 1 города Енакиево. Врачи двух регионов определяют порядок и график приема пациентов, после чего в местных СМИ и соцсетях будет дана информация о работе передвижного медицинского комплекса. В Енакиево также определили места для проживания медицинского персонала.

«Медицинская команда Ленинградской области прибыла в Енакиево. Три передвижных медицинских комплекса: большая поликлиника на колесах, передвижной флюорограф, маммограф, а самое главное — команда врачей — рентгенлаборанты, рентгенологи, хирург, терапевт, педиатр, акушер-гинеколог. Это только первый этап. Мы приехали надолго, будем вести работу столько, сколько надо и будем только ее расширять», — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Ленинградские медики будут вести прием жителей города Енакиево и окрестных населенных пунктов. Специалисты окажут оперативную помощь и определят, какую медпомощь жителям ДНР необходимо оказывать в дальнейшем.