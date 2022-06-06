Область получит федеральные средства на сельский туризм

Минсельхоз РФ опубликовал списки победителей первого отбора фермерских хозяйств на получение средств на развитие сельского туризма. Среди 51 лучших проектов России, два из ― Ленинградской области. Федеральные гранты получат проекты «Земля Белоснежки» фермерского хозяйства Ирины и Геннадия Натёкиных из Волосовского района и проект «Пять дней в русской деревне» фермеров Ирины и Игоря Руденко из Лужского района.

Проект Натекиных предполагает создание комплексного объекта для познавательного туризма: воссоздание на историческом фундаменте действующей водяной мельницы, строительство собственных пекарни и фудкорта и зоны отдыха для дегустации фермерских блюд на природе.

Фермеры Руденко в рамках гранта будут развивать инфраструктуру агро-туристического комплекса для комфортного проживания в сельской местности групп отдыхающих с возможностью общения с животными, участия в сезонных сельскохозяйственных работах, фольклорных праздниках, мастер-классах, экскурсиях по окрестностям и питанием натуральными фермерскими продуктами.