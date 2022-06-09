Гении места

Когда дома не сидится

Если человек выходит на пенсию, это вовсе не значит, что он становится домоседом и его ничего не интересует, кроме своего маленького уютного мирка. Взять хотя бы Инну Ивановну Доронькину из поселка Тельмана в Тосненском районе. Именно она вошла в число лучших среди представителей инициативных комиссий Ленинградской области в одном из прошлых розыгрышей конкурса.

Инна Ивановна – человек скромный, о себе говорить не любит, за ее плечами достойная трудовая биография. Сейчас уже на пенсии, ранее работала в теплицах, после – в охране на стройке, в пекарне.

Намного более охотно Инна Ивановна рассказывает о том, что уже сделано и что запланировано. Она с удовольствием показывает хорошо оборудованные детские площадки с качелями: поселок строится, и здесь много молодых семей. На каждой площадке поставлены добротные скамейки: они полюбились пожилым женщинам (бабушкам ведь тоже нужно где-то отдыхать). Есть и тренажеры, на которых могут заниматься взрослые вместе с детьми. Во всем этом есть частица труда Инны Ивановны, которая активно участвует в благоустройстве поселка Тельмана.

Приятно идти по благоустроенной набережной реки Ижоры, вот только что привезли песок для обустройства пляжной зоны. Но есть другая проблема: заметно обмелела река, дно обнажилось со всем его содержимым, которое надо вычищать.

– Будем дальше благоустраивать набережную, делать детскую площадку у дома № 46, - рассказывает активистка. – Субботники проводим, народ у нас активный, хорошо откликается. Мы много мероприятий и праздник Победы проводим совместно с Советом ветеранов.

Впереди у нашей героини еще немало хлопот: обсуждение работы управляющей компании, летнее благоустройство, реализация планов местной администрации. Так что даже летом будет чем заняться!

Там, где аисты вьют гнезда

Дмитрий Вересов – человек молодой и энергичный, за его плечами опыт работы и спасателем, и полицейским, и даже водолазом. Сегодня он занят в строительном бизнесе, но выделяет время для работы в общественном совете деревни Монделево Пудомягского сельского поселения Гатчинского района. Работает на общественных началах всего второй год, но уже зарекомендовал себя как один из наиболее инициативных граждан. Жена тоже помогает, хотя хватает своих забот: трое детей, но в дружной семье без поддержки не обойтись.

– Занимаемся благоустройством территории, устраиваем субботники, наводим порядок, чтобы мусора не было. Спасибо администрации, которая выделяет машину для вывоза мусора. У нас в Монделево прекрасный карьер, хочется, чтобы было красиво и чисто. Слежу также за порядком, к примеру, вижу, что нет освещения, надо заменить лампочки, значит, иду в администрацию за лампочками, – увлеченно рассказывает Дмитрий.

Разумеется, что все проблемы решить в одночасье не получается. В Монделево выделили участки многодетным семьям, и хотелось бы обеспечить их оптимальной инфраструктурой для жизни. Этой зимой, например, решали вопрос с организацией чистки дорог от снега. Отдельная тема – газификация территорий.

– Самая главная проблема для Монделево – провести в деревню газ. Мы знаем, что есть госпрограмма по газоснабжению поселков, но в нашем случае пока что у газовой подстанции не хватает мощностей, – поделился Дмитрий. – Такие вопросы как водоснабжение или канализация еще получается решить: скважину пробурить или септик поставить, а вот с газом надо решать вопрос».

А недавно в Монделево появился аист.

– Мы гнездо построили, но птица выбрала себе другое место, – рассказал Дмитрий. –Теперь в деревне живет аист, это хорошая примета, наверное, поэтому многодетных семей прибавляется.

Заботливый староста

Александр Иванович Куропятников живет в деревне Хрель с самого детства. Старостой двух деревень Хрель и Захрелье Новосельского сельского поселения Сланцевского района его выбирают уже лет пять. И вполне заслуженно. Интересное название деревень Хрель и Захрелье объясняет так: раньше вокруг были плохие дороги, и проезжающие часто застревали. Говорили – «захрял» то есть, застрял, потому и деревня называется Хрель. Сейчас никто уже не застревает, а название осталось.

– Сейчас дороги хорошие, автобус постоянно ходит, мусор вывозят регулярно, недавно поставили второй контейнер для мусора. Помогаю местным жителям решать вопросы с администрацией, – говорит Александр Иванович. – Освещение тоже сделали, колодцы облагородили, антивандальные скамейки поставили для местного схода.

Александр Иванович Куропятников работает в пожарной части в Сланцах, так что важность обеспечения пожарной безопасности понятна ему как никому другому.

– У нас и щит, и мотопомпа для пожарной безопасности есть, а сам я командир ДПК (добровольной пожарной команды), – объясняет староста. Дети уже выросли, пятерых на ноги поставил, свое хозяйство имеется, может, и доверяют ему, выбирая старостой, потому что видят в нем основательность и надежность.

– Мы за двумя военными памятниками ухаживаем. За порядком следим сами, хотя у нас приезжих мало, мусора нет, – говорит Александр Иванович. – Да и места у нас здесь красивые, бор, грибы, ягоды. Приезжайте летом – не пожалеете.

Елена Владимирова